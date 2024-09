Sud-Manche. Cambriolée, une entreprise de matériaux de construction lance un appel à témoins

L'entreprise Guilloux Matériaux à Montviron, près d'Avranches dans le sud-Manche, a eu une mauvaise surprise, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre. L'entrepôt a été cambriolé, "une fois de plus", précise-t-elle. Elle raconte : "Des intrus ont pénétré dans notre entrepôt de Montviron (près d'Avranches), et ont causé des dégâts importants, notamment saccage de matériels, dans les bureaux et le libre-service, et vol de machines." Les voleurs auraient coupé l'électricité au niveau de la route. "De vrais pros qui n'ont pas peur de toucher aux disjoncteurs", estime la société. La gendarmerie corrobore cette version selon les premiers éléments de l'enquête et précise que du matériel électroportatif (perceuse, visseuse, ponceuse…) a été volé, et les bureaux fouillés.

Un appel à témoins lancé

La direction lance un appel à témoins auprès des habitants autour de l'entrepôt, pour faire remonter les choses inhabituelles, au niveau du rond-point de La Butte Es Gros à Montviron. En cas d'information, il faut contacter la gendarmerie d'Avranches au 02 33 89 26 30. Une enquête est d'ailleurs ouverte par les militaires.

