Deux cherbourgeois de 30 et 24 ans ont écopé de six mois et de quatre mois de prison ferme mardi 27 avril lors d'une procédure de plaider coupable au tribunal de Cherbourg. Ils ont été arrêtés mardi 27 avril au matin alors qu'ils cambriolaient une pharmacie du centre-ville. Ces deux toxicomanes voulaient en fait voler des produits de substitution.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire