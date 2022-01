Deux jeunes de 22 et 29 ans ont écopé de six mois de prison ferme lundi 6 décembre au tribunal de Cherbourg. Originaires de Russie et de Georgie, les jeunes hommes ont cambriolé des particuliers fin novembre à Saint-Pierre-Eglise.

Ils dorment désormais en prison et devront verser 5 000¤ à leurs victimes.