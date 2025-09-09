Le Havre. Elle roule à vive allure, ivre et sans assurance

Mardi 9 septembre vers 2h40, la brigade anticriminalité du Havre était en patrouille rue Louis Blanc en direction de la place Jenner. Une voiture, arrivant en face, roulait à vive allure et a tourné brusquement et sans clignotant rue Edmond Meyer.

Une bouteille de whisky

Les forces de l'ordre décident de contrôler le véhicule. Au volant se trouve une femme de 48 ans. A l'approche des forces de l'ordre, elle ramasse une bouteille de whisky sur le sol pour la mettre sur le siège passager avant. La conductrice était ivre, avec 2,14 grammes d'alcool par litre de sang. Elle a refusé de se soumettre au test de stupéfiants. Circonstance aggravante, la femme roulait sans assurance.

La conductrice a été interpellée et placée en garde à vue.

