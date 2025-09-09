En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Le Havre. Elle roule à vive allure, ivre et sans assurance

Sécurité. Une femme de 48 ans a été interpellée mardi 9 septembre au Havre. Roulant à vive allure, la conductrice était ivre (2,14 grammes d'alcool par litre de sang) et roulait sans assurance.

Publié le 09/09/2025 à 14h07 - Par Gilles Anthoine
Une conductrice de 48 ans a été contrôlée avec un taux de 2,14 grammes d'alcool par litre de sang. - Le Courrier Cauchois

Mardi 9 septembre vers 2h40, la brigade anticriminalité du Havre était en patrouille rue Louis Blanc en direction de la place Jenner. Une voiture, arrivant en face, roulait à vive allure et a tourné brusquement et sans clignotant rue Edmond Meyer.

Une bouteille de whisky

Les forces de l'ordre décident de contrôler le véhicule. Au volant se trouve une femme de 48 ans. A l'approche des forces de l'ordre, elle ramasse une bouteille de whisky sur le sol pour la mettre sur le siège passager avant. La conductrice était ivre, avec 2,14 grammes d'alcool par litre de sang. Elle a refusé de se soumettre au test de stupéfiants. Circonstance aggravante, la femme roulait sans assurance.

La conductrice a été interpellée et placée en garde à vue.

