Le Havre. Alcoolisée, elle tente d'éviter un contrôle routier

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 novembre, la police du Havre a mené une opération de contrôle d'alcoolémie à hauteur du quai Georges V. Vers 1h40, une voiture n'a pas obtempéré aux injonctions des forces de l'ordre. La conductrice a tenté de prendre la fuite. Elle a été rapidement rattrapée et s'est finalement arrêtée à un feu rouge, non loin du boulevard de Strasbourg.

1,34 gramme d'alcool par litre de sang

La femme de 46 ans était alcoolisée. Elle affichait un taux de 1,34 gramme d'alcool par litre de sang. La conductrice a été placée en garde à vue. Sa voiture a été immobilisée.

• A lire aussi. Dieppe. Le jeune conducteur est arrêté ivre, sous stupéfiant, sans permis et sans assurance