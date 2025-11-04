Le Havre. Un homme et son neveu complètement ivres au volant d'une voiture sans permis

Le comportement suspect d'un automobiliste a retenu l'attention d'une patrouille de police, mardi 4 novembre vers 1h50, avenue d'Arromanches, au Havre.

A l'arrêt au milieu des voies

Une voiture sans permis était à l'arrêt au milieu des voies. Le moteur était en marche. Quand les policiers ont approché du véhicule, le conducteur a tenté de démarrer pour prendre la fuite mais il n'y est pas parvenu.

L'homme de 46 ans était fortement alcoolisé : 1,68 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue. Son passager de 31 ans, son neveu, était lui aussi totalement ivre. Il a été placé en dégrisement.