Le Havre. Un homme et son neveu complètement ivres au volant d'une voiture sans permis

Sécurité. Mardi 4 novembre, un automobiliste au volant d'une voiture sans permis a été contrôlé fortement alcoolisé. Il a été placé en grade à vue. Son passager a fini en dégrisement.

Publié le 04/11/2025 à 14h08 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Un homme et son neveu complètement ivres au volant d'une voiture sans permis
Le conducteur d'une voiture sans permis a été contrôlé fortement alcoolisé. Le passager, son neveu, était lui aussi complètement ivre.

Le comportement suspect d'un automobiliste a retenu l'attention d'une patrouille de police, mardi 4 novembre vers 1h50, avenue d'Arromanches, au Havre.

A l'arrêt au milieu des voies

Une voiture sans permis était à l'arrêt au milieu des voies. Le moteur était en marche. Quand les policiers ont approché du véhicule, le conducteur a tenté de démarrer pour prendre la fuite mais il n'y est pas parvenu.

L'homme de 46 ans était fortement alcoolisé : 1,68 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue. Son passager de 31 ans, son neveu, était lui aussi totalement ivre. Il a été placé en dégrisement.

