Immobilier. Maisons, appartements… Pourquoi la Normandie observe une telle hausse des biens à vendre en 2025

Selon les données publiées par eXp France (société immobilière indépendante), le marché immobilier national connaît une hausse marquée depuis janvier 2025. En seulement neuf mois, le nombre de logements disponibles est passé de 698 000 à plus de 781 000, soit une progression de 12%.

Cette envolée concerne presque toutes les régions, mais certaines se distinguent par des chiffres spectaculaires, comme la Bretagne (+23,4%), la Corse (+23,2%), les Pays de la Loire (+19,2%) et… la Normandie (+18,6%).

La Normandie, nouvelle terre d'opportunités pour les acheteurs

Avec près d'un cinquième de biens supplémentaires mis sur le marché, la Normandie attire de plus en plus d'acheteurs en quête de résidences principales, secondaires ou d'investissements locatifs.

Cette forte hausse de l'offre s'explique par plusieurs facteurs : des prix plus abordables qu'en Ile-de-France, une qualité de vie recherchée entre littoral et campagne, mais aussi un regain d'intérêt pour les villes moyennes normandes comme Caen, Rouen, Cherbourg ou de plus petites villes ou villages.

Moins de tension, plus de choix pour les acquéreurs normands

L'augmentation du stock de logements contribue à rééquilibrer le marché : les acheteurs disposent de davantage de choix et les vendeurs doivent ajuster leurs prix pour rester compétitifs.

En comparaison, l'Ile-de-France concentre encore le plus grand nombre de biens disponibles (183 000), mais la progression y reste limitée (+13%). La Normandie, avec une offre en forte croissance, devient donc un marché plus attractif et plus accessible.

Une exception en France : le Centre-Val de Loire

Seule la région Centre-Val de Loire échappe à cette vague de mises en vente, avec une baisse de 6,8% du stock. Une situation qui contraste avec la dynamique normande, et qui pourrait profiter aux vendeurs locaux face à une concurrence réduite.

Quelles perspectives pour l'immobilier en Normandie ?

La tendance actuelle laisse penser que l'offre pourrait continuer à croître dans les prochains mois. Pour les acheteurs, c'est le moment idéal pour comparer, négocier et investir. Pour les vendeurs, l'enjeu est de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel, où la localisation et la qualité du bien feront toute la différence.