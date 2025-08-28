Immobilier. Une maison de 90m² à moins de 100 000€ ? Les communes normandes dans le top 100 du classement

En ce moment Young Kids BROKEN BACK
Habitat. Cet été, "Le Figaro Immobilier" a publié un vaste classement des villes françaises où il est encore possible d'acheter une maison de plus de 90m² à moins de 100 000€. Plusieurs communes de Normandie s'y distinguent, offrant des opportunités rares sur un marché immobilier tendu.

Publié le 28/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Où trouver une maison à prix mini en Normandie ? Le classement qui surprend. - Unsplash

Face à des prix toujours plus élevés (272 514€ en moyenne pour une maison en 2025 selon la société immobilière Century 21), l'étude du Figaro Immobilier redonne espoir à de nombreux ménages.

En s'appuyant sur les données immobilières de Yanport, leader en la matière, et 50 critères précis (emploi, sécurité, accès aux soins, environnement, couverture numérique…), 206 communes de plus de 5 000 habitants ont été passées au crible. Résultat : un palmarès national dans lequel on retrouve quelques communes normandes.

Condé-en-Normandie, la mieux classée de la région

Arrivée à la 35e place nationale, Condé-en-Normandie (Calvados) est la commune normande la mieux positionnée.

Avec 14 maisons disponibles à moins de 100 000€, la ville se distingue par son accessibilité financière (84,8/100) et un bon cadre environnemental (74,1/100).

En revanche, les services de soins (30,2/100) et l'offre culturelle (27,4/100) restent des points faibles.

Saint-Hilaire-du-Harcouët, un bon équilibre

En 40e position, Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) propose 10 maisons dans la tranche de prix recherchée.

Son point fort ? Une couverture numérique solide (76,3/100) et une bonne stabilité financière municipale (71,9/100).

Le cadre de vie (environnement et infrastructures sportives) lui permet aussi de séduire des acheteurs en quête de tranquillité et d'espace.

Vire Normandie, un marché attractif

Avec 18 maisons à vendre sous la barre des 100 000€, Vire Normandie (Calvados) affiche le plus gros stock de biens parmi les communes régionales.

Placée à la 48e place nationale, la ville combine sécurité (68,7/100) et bonne connexion internet (75,5/100). Une option intéressante pour ceux qui cherchent une grande maison sans exploser leur budget.

D'autres opportunités en Normandie

Le classement recense également :

  • Souleuvre-en-Bocage (56e place) avec 10 maisons disponibles,
  • Falaise (57e place) avec 8 maisons,
  • Bernay dans l'Eure (65e place) avec 5 maisons,
  • et Alençon (74e place, dans l'Orne à la frontière normande) avec 8 maisons.

Ces communes montrent qu'il est encore possible de trouver des maisons spacieuses et abordables en Normandie, loin de l'explosion des prix observée dans d'autres régions.

La Normandie, un atout pour les acheteurs

Entre cadre de vie rural, accessibilité des prix et potentiel de valorisation, la Normandie confirme son attractivité pour les ménages en quête d'espace.

Si certaines villes affichent encore des faiblesses en matière de services de santé ou d'infrastructures culturelles, elles représentent une alternative crédible pour devenir propriétaire sans s'endetter sur des décennies.

