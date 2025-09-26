Immobilier. Une ville de Normandie dans le top 3 des bons plans pour acheter plus grand

Le marché immobilier connaît un léger répit pour les acheteurs. Selon Capital, les taux de crédit en recul et la baisse des prix de l'ancien redonnent de l'air au pouvoir d'achat. Résultat : dans certaines métropoles, un budget identique à celui de l'an dernier permet désormais d'acquérir plusieurs mètres carrés supplémentaires. Et bonne surprise, Le Havre s'impose parmi les trois villes françaises où le gain est le plus marqué.

Le Havre : 14m² supplémentaires en un an

Dans la cité portuaire normande, les acheteurs disposant d'une mensualité de 1 000€ sur vingt ans peuvent aujourd'hui viser 92m², contre seulement 78m2 il y a un an. Cela représente 14m2 gagnés, soit l'équivalent d'une chambre supplémentaire, sans débourser un euro de plus. Une avancée notable, qui place Le Havre aux côtés de Saint-Etienne (+17m²) et Nîmes (+10m²).

Des prix parmi les plus abordables

Avec un prix moyen d'environ 1 932€ le mètre carré, Le Havre reste l'une des villes les plus accessibles parmi les grandes agglomérations. A titre de comparaison, à Paris, le même budget mensuel n'ouvre droit qu'à… 18m², soit une perte d'un mètre carré sur un an. Une différence qui illustre le contraste entre les marchés locaux.

Un pouvoir d'achat encore loin des niveaux de 2020

Malgré cette embellie récente, les acheteurs n'ont pas retrouvé les conditions d'il y a cinq ans. En 2020, le même budget permettait d'obtenir 8m² de plus au Havre qu'aujourd'hui. La remontée brutale des taux en 2022 et 2023, passés de 1% à plus de 4%, a durablement réduit le pouvoir d'achat immobilier. Néanmoins, le recul actuel des prix laisse entrevoir de nouvelles opportunités pour ceux qui veulent investir dans la ville normande.