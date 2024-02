Seine-Maritime. Les taux immobiliers en baisse, est-ce le moment d'acheter ?

C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter une maison ou un appartement. Après deux ans de hausse, les taux du crédit immobilier commencent enfin à baisser dans la plupart des régions de France et s'approchent de la barre des 4%. Ils sont montés jusqu'à 4,5% en 2023. Ce 0,5 point peut faire toute la différence. A titre d'exemple, pour un prêt de 200 000 euros sur 25 ans, cela représente une économie de 50 euros par mois, soit 15 000 euros sur la globalité du prêt.

Loïc Bourillon, directeur associé d'ImmoPrêt (Le Havre)

Pour Loïc Bourillon, directeur associé d'ImmoPrêt au Havre, il y a deux explications. "L'inflation commence à se stabiliser et le taux directeur de la Banque européenne n'augmente plus." Ces deux événements rassurent les banques, qui prêtent donc plus facilement. Loïc Bourillon le constate dans son agence havraise, "les clients reviennent". Pour autant, il ne faut pas s'attendre à une forte baisse des taux immobiliers, ils devraient rester stables dans les six prochains mois.

Plus de biens sur le marché immobilier

Cette légère baisse des taux permet en tout cas au marché immobilier de reprendre des couleurs. "Il y a beaucoup de biens sur le marché. Les prix baissent un peu. Là où on n'avait aucune possibilité de négocier l'achat d'un bien immobilier, aujourd'hui, on peut négocier entre 4 et 8%."

Alors, est-ce le bon moment pour acheter sa maison ou son appartement ? "C'est toujours le bon moment d'acheter. Tout se calcule. L'achat immobilier reste toujours plus intéressant parce que même si vous remboursez une part d'intérêt à la banque, vous capitalisez une part de votre mensualité. Si vous êtes locataire, tout va au propriétaire."