Acheter ou louer. Caen, Rouen, Le Havre : combien d'années pour rembourser son achat foncier en 2024 ?

Sur le plan national, le marché immobilier a connu d'importantes secousses ces dernières années. Selon la dernière étude de Meilleurtaux, la période nécessaire pour rentabiliser un achat immobilier est en moyenne de 14 ans et 8 mois en 2024, contre 15 ans et 6 mois en 2023. Cette première amélioration depuis plusieurs années s'explique par la baisse des taux d'intérêt, amorcée début 2024, ainsi que par la diminution des prix de l'immobilier dans plusieurs villes françaises.

Cependant, la situation reste loin de celle observée avant la crise sanitaire. En 2021, la durée pour rentabiliser un achat avait atteint des sommets (à l'époque) : plus de 13 ans en moyenne, contre seulement 5,8 ans en 2020.

Normandie : des villes à l'évolution contrastée

La Normandie, avec des villes comme Caen, Rouen, ou Le Havre, observe des tendances très différentes.

Caen : une rentabilité à (très) long terme

A Caen, la durée pour rentabiliser un achat est passée de 16 ans en 2023 à 20 ans en 2024. Cette hausse s'explique par une augmentation des prix au m², désormais à 3 003€, et une relative stabilité des loyers autour de 13€ par m². Les charges et la taxe foncière, également en hausse, rendent l'achat moins avantageux pour les propriétaires à court terme.

Rouen : une situation qui se dégrade

A Rouen, la durée de rentabilisation d'un achat s'allonge également, passant de 10 ans à 14 ans en l'espace d'un an. Le prix au m², à 2 627€, a légèrement augmenté, et les loyers, stables à 13€ par m², limitent les gains pour les propriétaires. Ici, les acheteurs doivent attendre plus longtemps avant que leur investissement devienne plus avantageux que la location.

Le Havre : un regain d'intérêt pour l'achat

Contrairement à Caen et Rouen, Le Havre détient la 2e plus grande évolution positive en passant de 16 ans à 7 ans. La durée de rentabilisation d'un achat est passée de 16 ans à 7 ans, faisant de la ville une destination attractive pour les acheteurs. Le prix au m², à 2 298€, reste relativement abordable, tandis que les loyers à 13,6€ par m² permettent de maximiser la rentabilité à moyen terme.

