En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. J'ai effectué un dépistage cardiovasculaire grâce au Bus du Cœur des Femmes

Santé. Le Bus du Cœur des Femmes s'est installé place des Emmurées à Rouen jusqu'au vendredi 17 octobre. J'ai pu me faire dépister.

Publié le 16/10/2025 à 15h44 - Par Margaux Fresnais
Rouen. J'ai effectué un dépistage cardiovasculaire grâce au Bus du Cœur des Femmes
Les étudiantes infirmières de La Croix-Rouge ont pris ma tension trois fois.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Entre les tonnelles blanches et les véhicules roses installés place des Emmurées à Rouen, le Bus du Cœur des Femmes propose jusqu'au vendredi 17 octobre un dépistage complet et gratuit sur les risques cardiovasculaires et gynécologiques. Je me suis prêtée à ce dépistage, étant consciente que les maladies cardiovasculaires causent la mort d'une femme toutes les sept minutes en France. 200 femmes meurent chaque jour de ces pathologies, qui bien souvent, ne sont pas dépistées assez tôt.

Un dépistage par étapes

Dès le début, les bénévoles, rassurants, prennent le temps de m'expliquer le déroulement du parcours et les différentes étapes. Ma voisine, Marie-France Ordonez, venue elle aussi faire le dépistage, les trouve également bienveillants : "Les bénévoles sont tous très gentils, c'est plus sympa que lorsqu'on fait ses examens à l'hôpital." Arrive le moment de voir le médecin. C'est le docteur Steven Grangé, néphrologue au CHU de Rouen, un spécialiste des reins donc, qui s'occupe de moi. Il m'interroge pendant environ 10 minutes : "Quel est votre âge ? Est-ce que vous faites régulièrement du sport ? Recevez-vous un traitement ? Y a-t-il des membres de votre famille qui ont subi un AVC (Accident vasculaire cérébral) ?" A la suite de l'évaluation de mes antécédents, je me dirige vers trois infirmières encore en formation. L'une d'entre elles saisit mon bras pour prendre ma tension artérielle. Elle répète l'opération trois fois pour en faire une moyenne. Je continue mon petit bonhomme de chemin jusqu'à atteindre un bus métallique. A l'intérieur, une infirmière enregistre le tracé de mon activité cardiaque à l'aide d'un électrocardiogramme. Je me rends ensuite dans un autocar rose où l'on me mesure et me pèse. Amandine Giffard, infirmière, contrôle mon IMC (Indice de masse corporelle) pour estimer si mon poids est adapté à ma taille. Elle prélève également une goutte de mon sang pour évaluer mon taux de cholestérol (la concentration des graisses dans le sang), ma glycémie (le niveau de sucre) et mon taux de créatinine (marqueur du fonctionnement des reins). Enfin, je retrouve le docteur Grangé : "Je vais effectuer la synthèse de ce dépistage", m'informe-t-il. Je ressors donc avec un examen de santé complet, gratuit, rapide et sans aucune douleur, qui permet de se rassurer et de détecter tôt des risques. Lors de son dernier passage à Rouen en 2023, le Bus du Cœur des Femmes avait permis à 297 femmes de se faire dépister.

Pratique. De 9h à 17h. Inscription sur rouen.fr/bus-du-coeur-des-femmes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. J'ai effectué un dépistage cardiovasculaire grâce au Bus du Cœur des Femmes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple