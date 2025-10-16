Rouen. J'ai effectué un dépistage cardiovasculaire grâce au Bus du Cœur des Femmes

Entre les tonnelles blanches et les véhicules roses installés place des Emmurées à Rouen, le Bus du Cœur des Femmes propose jusqu'au vendredi 17 octobre un dépistage complet et gratuit sur les risques cardiovasculaires et gynécologiques. Je me suis prêtée à ce dépistage, étant consciente que les maladies cardiovasculaires causent la mort d'une femme toutes les sept minutes en France. 200 femmes meurent chaque jour de ces pathologies, qui bien souvent, ne sont pas dépistées assez tôt.

Un dépistage par étapes

Dès le début, les bénévoles, rassurants, prennent le temps de m'expliquer le déroulement du parcours et les différentes étapes. Ma voisine, Marie-France Ordonez, venue elle aussi faire le dépistage, les trouve également bienveillants : "Les bénévoles sont tous très gentils, c'est plus sympa que lorsqu'on fait ses examens à l'hôpital." Arrive le moment de voir le médecin. C'est le docteur Steven Grangé, néphrologue au CHU de Rouen, un spécialiste des reins donc, qui s'occupe de moi. Il m'interroge pendant environ 10 minutes : "Quel est votre âge ? Est-ce que vous faites régulièrement du sport ? Recevez-vous un traitement ? Y a-t-il des membres de votre famille qui ont subi un AVC (Accident vasculaire cérébral) ?" A la suite de l'évaluation de mes antécédents, je me dirige vers trois infirmières encore en formation. L'une d'entre elles saisit mon bras pour prendre ma tension artérielle. Elle répète l'opération trois fois pour en faire une moyenne. Je continue mon petit bonhomme de chemin jusqu'à atteindre un bus métallique. A l'intérieur, une infirmière enregistre le tracé de mon activité cardiaque à l'aide d'un électrocardiogramme. Je me rends ensuite dans un autocar rose où l'on me mesure et me pèse. Amandine Giffard, infirmière, contrôle mon IMC (Indice de masse corporelle) pour estimer si mon poids est adapté à ma taille. Elle prélève également une goutte de mon sang pour évaluer mon taux de cholestérol (la concentration des graisses dans le sang), ma glycémie (le niveau de sucre) et mon taux de créatinine (marqueur du fonctionnement des reins). Enfin, je retrouve le docteur Grangé : "Je vais effectuer la synthèse de ce dépistage", m'informe-t-il. Je ressors donc avec un examen de santé complet, gratuit, rapide et sans aucune douleur, qui permet de se rassurer et de détecter tôt des risques. Lors de son dernier passage à Rouen en 2023, le Bus du Cœur des Femmes avait permis à 297 femmes de se faire dépister.

Pratique. De 9h à 17h. Inscription sur rouen.fr/bus-du-coeur-des-femmes.