Rouen. "Le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas", insiste Florian Clatot pour Octobre Rose

En pleine opération Octobre Rose, Florian Clatot, professeur d'oncologie médicale au centre Becquerel de Rouen, rappelle l'importance du dépistage et d'une prise en charge précoce.

En quoi Octobre Rose reste-t-il essentiel ?

"C'est un peu comme le Téléthon avec les maladies génétiques. Cela permet de communiquer autour du cancer du sein et de favoriser une prise de conscience. Il y a toujours une mobilisation des associations sportives et culturelles avec de la prévention. Cela permet aussi de récolter des fonds pour la recherche."

Est-ce qu'on a progressé

dans la prise en charge ?

"Quand on regarde 10 ou 20 ans en arrière, il y a des progrès majeurs dans les trois grandes familles de cancers du sein : les récepteurs hormonaux, les tumeurs HER2 amplifiées et les tumeurs triple négatives. Pendant longtemps, les tumeurs triple négatives étaient les parents pauvres. Désormais, on a une amélioration dans les trois types de cancer. Mais attention ! On n'a toujours pas de baguette magique. Le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Il faut les prévenir et les prendre tôt."

D'où l'importance

du dépistage…

"Le dépistage organisé concerne les femmes entre 50 et 74 ans. On reçoit une convocation et il est important de passer par la structure de dépistage et de ne pas faire de démarche individuelle. On n'arrive pas encore à avoir une adhésion complète aux dépistages. Et celles qui n'adhèrent pas sont les mêmes qui ne vont pas voir leur médecin quand elles détectent une anomalie. C'est humain de faire la politique de l'autruche. Mais c'est absolument essentiel."

Quand faut-il pratiquer l'autopalpation ?

"Ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas d'âge pour débuter l'autopalpation. C'est recommandé dès 25 ans. L'idée est d'être attentive à ses seins et à ses aisselles. S'il y a une boule qui persiste, ce n'est pas normal, il faut se poser la question. L'autopalpation est à faire après les menstruations, de façon mensuelle. Si on se rend compte que quelque chose interpelle, on va voir son médecin qui va vérifier et, s'il a un doute, demander une mammographie."