Argentan. L'Université populaire des transitions revient pour une troisième saison au Quai des Arts

Société. A Argentan, l'Université populaire des transitions revient pour une troisième saison, jeudi 16 octobre. Au total, 4 conférences gratuites sont organisées au Quai des Arts jusqu'au 18 juin 2026.

Publié le 16/10/2025 à 11h28 - Par Martin Patry
Le Quai des Arts d'Argentan accueille la troisième saison de l'Université populaire des transitions. - Eric Mas

C'est reparti au Quai des Arts d'Argentan. L'Université populaire des transitions, qui avait notamment fait venir un ancien conseiller industrie et énergie à la présidence de la République au mois de juin, entame sa troisième saison, jeudi 16 octobre. L'objectif est de donner l'occasion aux habitants d'échanger sur des problématiques liées, cette année, à l'innovation.

Première conférence sur l'écologie et le progrès social

L'intercommunalité Terres d'Argentan, porteuse du projet, organise 4 conférences entre le mois d'octobre et le mois de juin 2026. Le premier rendez-vous a lieu jeudi 16 octobre et porte sur l'écologie et le progrès social. Jacques Lévy, chercheur en sciences sociales, et Féris Barkat, cofondateur de Banlieues Climat, sont les grands invités de cette première réunion.

