Coutances. La société de consigne de bocaux BLOUP! veut passer à l'échelle supérieure

Il y a deux ans, Nicolas Blanchet-Proust a créé BLOUP!. Cette entreprise propose des contenants de repas consignés aux événements et de laver des bouteilles et autres bocaux en verre aux producteurs du département : jus, alcool, crème ou pâté… Ce Coutançais lance une campagne de financement participatif en ligne pour financer une partie de sa croissance : l'achat d'une salle aux normes agroalimentaires pour ensuite installer un tunnel de lavage professionnel et développer ainsi son activité, car la consigne est de plus en plus installée dans la Manche.

Un intérêt grandissant

"Je sens du frémissement, de l'intérêt grandissant. Dans les producteurs que je rencontre, il y en a de plus en plus qui envisagent ou qui font laver leurs contenants, leurs bouteilles, notamment. Et puis, il y en a de plus en plus qui, même s'ils ne les lavent pas, ont des clients qui leur proposent de leur ramener leurs bouteilles. Donc, en fin de compte, on sent qu'il y a un mouvement de fond, qui commence à se faire. Sur la partie événementielle, on sent que de plus en plus, les organisateurs d'événements, quels qu'ils soient, ont une sensibilité par rapport à cette question de la production de déchets d'emballage. Avoir un système de boîte repas consignée, ça les intéresse de plus en plus", détaille-t-il.

Le projet est donc d'acheter un tunnel de lavage professionnel pour amplifier ce mouvement frémissant. La cagnotte va permettre d'embaucher un apprenti pour le développement commercial et pour acheter la salle où il veut installer le tunnel de lavage. "Le but étant d'avoir une salle aux normes agroalimentaires, pour garantir une bonne qualité sanitaire de ce qui est lavé", explique-t-il.

14 000 emballages économisés

Il a travaillé avec Jazz sous les pommiers, et cette année près de 14 000 emballages ont été évités, soit 400kg de déchets grâce à ses boîtes repas. "Tout de suite on a un site d'événementiel qui est beaucoup plus propre", précise-t-il. Les agents ont beaucoup moins de nettoyage à faire dans les rues ensuite. Il ne compte pas s'arrêter là et se penche aussi sur la consigne pour le portage de repas à domicile.

Créer une communauté

Il veut récolter 15 000€. "Ça permet d'avoir un apport, c'est toujours facilitant quand on va chercher d'autres financeurs", affirme-t-il, que ce soit des banques, des subventions ou des investisseurs. "Le financement participatif a un autre intérêt, c'est de créer un effet communauté autour du projet et de la démarche et c'est aussi un élément important. Ça permet de lui donner de la visibilité et d'embarquer la population du territoire derrière", conclut-il.