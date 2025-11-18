En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Coutances. La société de consigne de bocaux BLOUP! veut passer à l'échelle supérieure

Société. Créée il y a deux ans, la société BLOUP! propose des boîtes repas consignées et de nettoyer les bocaux et bouteilles de producteurs d'alimentation. Son créateur Nicolas Blanchet-Proust souhaite passer à la vitesse supérieure et lance une campagne de financement participatif pour aider son développement.

Publié le 18/11/2025 à 11h00 - Par Thibault Lecoq
Coutances. La société de consigne de bocaux BLOUP! veut passer à l'échelle supérieure
Nicolas Blanchet-Proust a créé Bloup!, une entreprise de consigne de bocaux en verre pour la restauration à emporter. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y a deux ans, Nicolas Blanchet-Proust a créé BLOUP!. Cette entreprise propose des contenants de repas consignés aux événements et de laver des bouteilles et autres bocaux en verre aux producteurs du département : jus, alcool, crème ou pâté… Ce Coutançais lance une campagne de financement participatif en ligne pour financer une partie de sa croissance : l'achat d'une salle aux normes agroalimentaires pour ensuite installer un tunnel de lavage professionnel et développer ainsi son activité, car la consigne est de plus en plus installée dans la Manche.

Un intérêt grandissant

"Je sens du frémissement, de l'intérêt grandissant. Dans les producteurs que je rencontre, il y en a de plus en plus qui envisagent ou qui font laver leurs contenants, leurs bouteilles, notamment. Et puis, il y en a de plus en plus qui, même s'ils ne les lavent pas, ont des clients qui leur proposent de leur ramener leurs bouteilles. Donc, en fin de compte, on sent qu'il y a un mouvement de fond, qui commence à se faire. Sur la partie événementielle, on sent que de plus en plus, les organisateurs d'événements, quels qu'ils soient, ont une sensibilité par rapport à cette question de la production de déchets d'emballage. Avoir un système de boîte repas consignée, ça les intéresse de plus en plus", détaille-t-il.

• A lire aussi. [Vidéo]. Le retour de la consigne dans la Manche

Le projet est donc d'acheter un tunnel de lavage professionnel pour amplifier ce mouvement frémissant. La cagnotte va permettre d'embaucher un apprenti pour le développement commercial et pour acheter la salle où il veut installer le tunnel de lavage. "Le but étant d'avoir une salle aux normes agroalimentaires, pour garantir une bonne qualité sanitaire de ce qui est lavé", explique-t-il.

14 000 emballages économisés

Il a travaillé avec Jazz sous les pommiers, et cette année près de 14 000 emballages ont été évités, soit 400kg de déchets grâce à ses boîtes repas. "Tout de suite on a un site d'événementiel qui est beaucoup plus propre", précise-t-il. Les agents ont beaucoup moins de nettoyage à faire dans les rues ensuite. Il ne compte pas s'arrêter là et se penche aussi sur la consigne pour le portage de repas à domicile.

Créer une communauté

Il veut récolter 15 000€. "Ça permet d'avoir un apport, c'est toujours facilitant quand on va chercher d'autres financeurs", affirme-t-il, que ce soit des banques, des subventions ou des investisseurs. "Le financement participatif a un autre intérêt, c'est de créer un effet communauté autour du projet et de la démarche et c'est aussi un élément important. Ça permet de lui donner de la visibilité et d'embarquer la population du territoire derrière", conclut-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Coutances. La société de consigne de bocaux BLOUP! veut passer à l'échelle supérieure
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple