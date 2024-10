Le Havre. La Ville propose des caveaux d'occasion dans ses cimetières

A vendre : caveaux d'occasion, à prendre en l'état ! A partir de la mi-novembre, la Ville du Havre proposera aux particuliers de racheter des caveaux funéraires échus dans ses cimetières. "On ne parle pas ici des pierres tombales mais des ouvrages de maçonnerie dans lesquels sont placés les cercueils, sous terre", éclaire Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire.

Un devis à moitié prix

"Toutes les familles ne renouvellent pas leur concession et après vingt ans, trente ans ou plus, la Ville récupère ces caveaux non renouvelés, comme la loi le prévoit, poursuit l'élu, nous proposons de les réutiliser, sous réserve que les familles fassent appel à des entreprises funéraires pour évaluer le coût de leur remise en état." Selon la durée de concession et le nombre de défunts, ces caveaux d'occasion seront vendus entre 300 et 600 euros par place. "Tout compris, entre le rachat et la remise en état, on estime que les devis peuvent être deux fois moins élevés que pour un caveau neuf."

Jean-Baptiste Gastinne Impossible de lire le son.

S'il est économique pour les familles des défunts, le réemploi est aussi plus vertueux. "C'est assez coûteux de détruire les caveaux et on ne sait pas bien recycler ce genre de déchets de bâtiment", souligne Jean-Baptiste Gastinne. La démarche permet aussi d'éviter l'abandon de certains caveaux dans les cimetières havrais. "Les concessions qui ne sont pas renouvelées, ce sont aussi des concessions qui ne sont plus entretenues."