Le Havre. Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Le Havre Seine Métropole (Seine-Maritime) s'est engagé il y a deux ans dans l'appel à projets Territoires d'innovation, le grand plan d'investissement. En septembre 2019, le projet Le Havre Smart Port City a été confirmé comme lauréat. 241 millions d'euros (avec une aide de l'État de 5,4 millions) vont être investis sur les 10 ans à venir pour que le territoire havrais soit en phase avec les mutations numériques et écologiques. Le Havre Smart Port City est porté par la métropole en partenariat avec HAROPA Port du Havre, l'université Le Havre Normandie, Synerzip LH, la CCI Seine Estuaire, la région Normandie et 83 autres partenaires privés et publics.

Concrètement, 21 projets vont voir le jour pour faire du Havre une référence en termes d'écologie industrielle. Parmi les projets les plus marquants : une plateforme de drones, le développement de la 5G par Nokia, l'implantation d'une usine de combustibles biomasses ou encore la création d'une plateforme de cyber sécurité portuaire et maritime…

Les 21 projets

• MOBISMARTPORT



Grand plan d'investissement dans des équipements numériques permettant de proposer de nouvelles offres de services : fluidifier la mobilité des marchandises et la mobilité pour tous (salariés, habitants, touristes…), faciliter l'intermodalité, réduire les pollutions, etc. Les services reposeront sur l'intégration et la circulation des données pour développer des applications. Il pourrait s'agir par exemple de transmission en temps réel d'informations pertinentes sur l'accessibilité aux installations portuaires afin de faciliter l'aide à la décision et fluidifier ainsi le passage de la marchandise.

Porteur : HAROPA – Port du Havre Lancement prévu : 2019 ; Déploiement nominal prévu : 2024

• MARINS RESEARCH



Implantation d'un simulateur de passerelle de navire connectée dédiée à la recherche en Cybersécurité. Il permettra de simuler des cyberattaques et un environnement immersif pour tester des solutions de protection. Plus largement il s'agit de mener une réflexion de fond sur l'organisation du travail à bord et sur les solutions à inventer qui permettront à l'officier de quart de surveiller un système hyperconnecté, potentiellement vulnérable aux cyberattaques, et ce dans un environnement très contraint par un effectif humain de plus en plus réduit à bord.

Porteur : École Nationale Supérieure Maritime Lancement prévu : 2019 ; Déploiement nominal prévu : 2023

• AIRLAB NORMAND



Développement d'une offre de services visant à accompagner l'émergence et l'expérimentation de produits et solutions innovantes en matière de qualité de l'air : Accompagnement des acteurs pour structurer des projets innovants concernant la qualité de l'air (Incub'Air) ; développement des nouveaux services pour mieux prendre en compte les nuisances odorantes, en valorisant le potentiel du Langage des Nez® (Odorlab) ; formations pour le grand public et les professionnels (chargés de missions des collectivités, bureau d'études, entreprises, etc.), permettant une meilleure appropriation du sujet " qualité de l'air " à tous les niveaux, et facilitant ainsi le passage à l'action.

Porteur : Atmo Normandie Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2025

• LE HANGAR 0



Le Hangar Zéro est un laboratoire citoyen de la transition écologie, localisé sur une friche portuaire et porté par une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). L'action consiste en la recapitalisation de la société permettant, au-delà de la location d'espaces de passer à l'échelle une offre de services (formation, évènementiel, conseil) sur les sujets d'agriculture urbaine et portuaire et le réemploi de matériaux dans le bâtiment.

Porteur : Le Hangar 0 Lancement prévu : 20210 ; Déploiement nominal prévu : 2025

• BACHELOR ARTS AND SCIENCES (BASC)



Création au Havre d'un nouveau cursus de formation supérieure sur la thématique " Transitions, énergies et territoires maritimes ". Il vise à former des chefs de projets capables de développer des stratégies de transformation territoriales autour des transitions énergétiques, environnementales et numériques grâce à des enseignements transdisciplinaires au carrefour des sciences dures et des sciences sociales.

Porteurs : Université Le Havre Normandie et Science Po Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2023

• FABLAB PRO



Création d'une société dédiée à l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises de la vallée de la Seine et au-delà, dans leur transformation ou adaptation au digital, à l'automatisation, à leur passage à " l'industrie du futur ". Pour les novices qui n'ont pas encore pris conscience du concept ou pour les plus matures qui souhaitent se perfectionner, cet outil de développement économique innovant proposera une offre de services adaptée aux stades de maturité vis : conseil quant à l'intégration de nouvelles technologies ; optimisation du process (redisgn de pièces pour un process moins énergivore et moins consommateur de matières premières, augmentation de la productivité et des mises en pratique grâce au parc machine de la société. …), mise en pratique grâce au parc machine, formations, ateliers, etc.

Porteur : CCI Seine Estuaire Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2024

• HUB D'INNOVATION



Création d'une société d'accélération de l'innovation sur le territoire en particulier dans le domaine de la logistique et dans le champ du numérique. Son équipe sera capable de sensibiliser les acteurs locaux de la place portuaire et industrielle aux enjeux de l'innovation, d'identifier et qualifier les besoins en matière d'accompagnement à l'innovation et de proposer les services associés : sourcing, qualification des besoins, des solutions, accompagnement aux itérations, aide à la contractualisation, à la recherche d'investissements. Elle mobilisera pour cela des ingénieurs-projets et des digital officers spécialisés sur les sujets d'innovation et fera appel aux experts thématiques et fonctionnels du territoire pour opérer les grands projets d'innovation sur la Vallée de la Seine.

Porteurs : Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et HAROPA-Port du Havre Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2024

• PLATEFORME NORMANDE DE DRONES



Projet collaboratif qui associe le monde académique et de la recherche, la filière aéronautique et de grands donneurs d'ordres pour créer une plateforme d'essai mobile, capable de se déployer sur l'ensemble du territoire normand. Elle vise à développer (appui à l'innovation, formation) et tester (centre d'essai) des usages nouveaux en matière de drones dans le domaine urbain, portuaire et industriel.

Porteur : Université Le Havre Normandie Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2022

• SMART CRUISE



Offre de services visant à améliorer l'expérience utilisateur des croisiéristes sur le territoire, grâce à la mise en place d'outils numériques de valorisation des offres touristiques en amont et en aval de leur séjour. Reposant sur l'analyse des données de comportements et d'usages des croisiéristes, les offres de services personnalisées découlent d'une stratégie de développement autour de la donnée, articulée autour de 3 axes : le data cruise lab, pour proposer et expérimenter des services grâce à l'analyse de données ; une offre Territoire pour accompagner l'usager dans la préparation de son séjour, son voyage et l'après séjour ; un centre de gestion du terminal et des impacts de la croisière sur le territoire. In fine, il s'agit de développer la " filière " croisière du Havre.

Porteur : Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole Lancement prévu : 2019 ; Déploiement nominal prévu : 2025

• PORT CENTER DU FUTUR



Tiers-lieu de la ville-port, le Port Center souhaite développer des services de nouvelle génération pour réinventer la relation entre les citoyens, le port et ses activités maritimes et industrielles. En se plaçant comme facilitateur des mises en relations et centre de valorisation, le Port Center du Futur deviendra un lieu de vie, d'expérimentation, d'apprentissage, de rencontres permettant de réenchanter le lien entre la ville, le port et l'industrie. Dans la limite du potentiel offert par les infrastructures actuelles, une première phase consistera à créer de nouvelles offres et faire monter en puissance les autres, la seconde à créer de nouvelles infrastructures permettant de développer considérablement l'ambition du projet.

Porteur : Le Havre Port Center Lancement prévu : 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2025

• EQUIPE PROJET ET OBSERVATOIRE SMART PORT CITY



Constitution d'une équipe de 6 équivalents temps plein (ETP) issues d'organismes privés et publics permettant de capitaliser sur la dynamique Le Havre Smart Port City pour faire émerger de nouveaux projets. Ces derniers constitueront, avec ceux issus du programme Territoire d'innovations, un véritable Plan d'Investissement d'impact territorial sur 10 ans. Ce plan vise à la fois à réaliser les objectifs de transformation du territoire et activer un levier d'attractivité afin d'attirer investisseurs et talents. En lien avec la banque des territoires et avec l'appui de l'équipe projet, l'AURH sera chargée de l'évaluation et de la gestion adaptative du projet Le Havre Smart Port City.

Porteurs : Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et HAROPA - Port du Havre Lancement prévu : 2020 ; Redéfinition du périmètre d'intervention : 2025

• PLATEFORME DE PREPARATION BIOSYNERGIE



Création d'une unité industrielle permettant de regrouper et préparer des combustibles biomasses et des combustibles solides de récupération (CSR) à destination notamment de la centrale d'incinération Biosynergie. Elle permettra l'alimentation à la fois d'un réseau de vapeur haute pression à destination des industriels de la zone industrialo-portuaire et du réseau de chauffage urbain du Havre. Ce démonstrateur de démarche intégrée d'économie circulaire sur le territoire urbain et industriel permettra de poursuivre la transition écologique du territoire.

Porteur : Suez Environnement Comité d'engagement financier PIA3 prévu : fin 2019 ; Mise en œuvre opérationnelle : 2023

• SALAMANDRE



Création d'une société pour porter le premier projet français à échelle commerciale de production de " gaz vert " à partir de déchets de bois et de CSR par pyrogazéification. Il vise à contribuer à la décarbonation de l'énergie et de la chimie dans une logique d'économie circulaire et ainsi renforcer l'attractivité du territoire havrais et son exemplarité sur le plan environnemental.

Porteur : Engie Comité d'engagement financier PIA3 prévu : fin 2020 ; Mise en œuvre opérationnelle : 2022

• PLATEFORME POUR LA CYBER SECURITE PORTUAIRE ET MARITIME



Création d'une société pour déployer une plateforme d'offre de services permettant de garantir la cyber sécurité du port et des industries de la zone industrialoportuaire. Il s'agit d'un facteur de compétitivité essentiel pour HAROPA et l'ensemble des acteurs locaux partenaires de son écosystème. Une cyber sécurité à la pointe permet de renforcer l'attractivité et la visibilité du territoire à l'échelle nationale et progressivement internationale.

Porteur : HAROPA - Port du Havre Comité d'engagement financier PIA3 prévu : début 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2023

• PLATEFORME SMART DATA SERVICES



Création d'une expérimentation puis d'une société destinée à développer et animer une plateforme d'échanges de données et d'offre de services visant, par la digitalisation de l'activité économique, à répondre aux enjeux de performance du port et du territoire. Elle contribuera à dynamiser et renforcer l'écosystème d'innovation de la vallée de la Seine, à améliorer ou créer des services innovants aux entreprises, à la population. Brute ou analysée la data pourra faire l'objet de transactions commerciales. La société offrira un panel de services dans les domaines tels que l'analyse de données, de conseil, la production d'indicateurs de performances (KPI), la création d'applications ou la formation pour la montée en compétence des entreprises. Les services innovants pourraient consister, en lien par exemple avec MOBI SMART PORT, à créer des solutions pour accroitre la fluidité du transport de marchandises transitant par la zone portuaire ou accroître l'intermodalité des transports des habitants. Dans le cadre SMART CRUISE, il sera possible de s'appuyer sur cette plateforme pour proposer des applications clés en main aux visiteurs du territoire havrais ; de SMART PORT BIG DATA ou d'AIR LAB d'améliorer la connaissance de notre environnement.

Porteurs (Expérimentation ou Société) : HAROPA - Port du Havre, Orange, Soget, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et Cisco. Comité d'engagement financier PIA3 prévu : fin 2020 ; Déploiement nominal prévu : 2024

• 5G LAB



L'objet du projet 5G Lab est d'expérimenter les apports de la 5G pour le pilotage d'un système énergétique à l'échelle locale incluant énergies renouvelables, véhicules électriques et performance des portiques portuaires.

Porteurs : Siemens, Nokia, EDF Lancement prévu : 2020 ; retours d'expériences : 2022

• SMART PORT BIG DATA



Recapitalisation d'une PME normande innovante qui développe des applications de big data notamment dans le domaine du monitoring environnemental et de l'optimisation des activités portuaires.

Porteur : Sinay Comité d'engagement financier PIA3 prévu : fin 2021 ; poursuite du développement : 2022

• I-CAGING



Société à créer pour porter une solution innovante d'observation de la qualité des eaux marines et estuariennes en vue de la préservation des écosystèmes aquatiques. Ce dispositif contribue à répondre à la problématique d'évaluation de l'impact des activités humaines en zones industrielles et portuaires, par bio-indication en temps réel de la qualité du milieu aquatique ou de l'effet des contaminants sur le vivant. Pour cela, des casiers instrumentés d'un ensemble de capteurs et d'organismes aquatiques sont immergés dans le but de surveiller la qualité de l'eau.

Porteur : Université Le Havre Normandie Comité d'engagement financier PIA3 prévu : début 2021 ; Déploiement nominal prévu > 2025

• CONTENEUR HYDROPONIE LE HAVRE



Projet agricole porté par une entreprise en création pour développer une agriculture à l'interface ville port et proposer aux habitants une alimentation de proximité. L'hydroponie consiste à cultiver des plantations hors sol, de manière verticale, étagée, ici des fruits et des légumes : fraises, jeunes pousses, graines germées. Les cultures se feront dans des conteneurs aménagés et mobiles, installés sur des espaces fonciers interstitiels du Port, actuellement libres de toute occupation du fait de leur superficie restreinte ou des contraintes réglementaires afférentes. Le producteur est issu de l'espace test agricole de la Communauté urbaine et dispose déjà de sa clientèle, qu'il pourra étendre au regard de la pluralité des cycles de production.

Porteur : Julien Lach Lancement prévu : 2019 ; Déploiement nominal prévu : 2021

• REVER



Création d'une société visant à créer et exploiter un hôtel et une offre de services associés (réceptions, séminaires, bar restaurant…) reposant sur un pontant flottant et proposant une expérience d'immersion unique au sein de la ville-port. Lieu totem de la ville port, cet hôtel sera un atout en termes d'attractivité à la fois pour les entreprises, les visiteurs du Havre et les habitants.

Porteurs : Les apaches et Quartus Comité d'engagement financier PIA3 prévu : fin 2019/début 2020 ; Mise en œuvre opérationnelle : fin 2021

• INNOVER POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION



Face aux difficultés en matière d'emploi et de formation auquel fait fasse le territoire, et aux nouveaux enjeux industriels, cette action vise à développer une offre de services visant à faire coïncider au quotidien, les besoins de recrutement des entreprises industrialo-portuaires, numériques ou touristiques, les offres de formation locales et les besoins d'emploi ou d'évolution des habitants. En mobilisant des solutions innovantes très intégrées, inspirées de l'initiative Leerpark (hub entreprises, services, campus, logements), il s'agira en partenariat avec la Région, chef de file en la matière, de former des personnes et/ou de faciliter l'entrée ou la reprise dans l'emploi dans des délais restreints.

Porteurs : Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et Région Normandie Lancement prévu : 2019 ; Déploiement nominal prévu : 2022

A LIRE AUSSI.

Le Havre pourrait toucher 50 millions d'euros pour se transformer

La SNCF espère relancer le fret ferroviaire en Normandie

Un entrepôt géant au pied du pont de Normandie

Le port du Havre veut importer plus de fruits et légumes

Usine d'éoliennes en mer : permis déposé au Havre