Le Havre. Des projets numériques pour le port

Ne pas se laisser distancer. Le port du Havre (Seine-Maritime) ne veut pas manquer le virage de la digitalisation. Répondant à l'appel à projets du gouvernement, Territoires d'innovation, le port a lancé, le vendredi 25 octobre 2019, l'expérimentation de la plateforme Smart Data Services. Il s'est pour cela associé avec Le Havre Seine Métropole, Orange, Cisco et SOGET. L'ambition de ce nouveau collectif est non seulement de développer et d'animer une plateforme d'échanges de données et d'offre de services, mais aussi de mettre en place une organisation innovante dédiée à la valorisation de la donnée. La plateforme pourra proposer de l'analyse de données, du conseil, de la production d'indicateurs de performances, créer des applications ou encore proposer une formation pour la montée en compétences des entreprises. L'expérimentation durera un an.

Cybersécurité

Pour aller encore plus loin vers la digitalisation, le port du Havre a également signé un accord de partenariat avec AIRBUS, portant sur une solution commune de logiciel pour optimiser les opérations portuaires et d'escale tout en améliorant la surveillance de la navigation.

Un autre accord a également été signé entre AIRBUS, l'Union maritime et portuaire (UMEP), le port du Havre et SOGET concernant la cybersécurité. Ils vont ensemble développer et élaborer la stratégie d'une plateforme de cybersécurité portuaire, maritime et industrielle. Un outil qui pourra être mis à la disposition des citoyens, mais surtout des grandes entreprises, des PME et des TPE du tissu économique portuaire havrais.

Port du Havre (HAROPA Port du Havre) : premier port français pour le commerce extérieur et cinquième port nord-européen pour le trafic de conteneurs.

Orange : un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde.

Cisco : leader mondial des technologies qui permettent à Internet d'exister.

SOGET : leader mondial du Port Community System (PCS).

AIRBUS : leader mondial de l'aéronautique.

UMEP : fédération des groupements et organisations professionnels du port du Havre.

A LIRE AUSSI.

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Le Havre pourrait toucher 50 millions d'euros pour se transformer