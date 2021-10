Le-Havre. French Fab Tour : promouvoir l'industrie au Havre

Le village du French Fab Tour fait escale au Havre (Seine-Maritime) jeudi 31 janvier 2019. Il s'agit d'une des deux étapes normandes, après Caen (Calvados) le 29 janvier. Le French Fab Tour est une tournée de soixante dates entre le mardi 15 janvier et le jeudi 10 octobre 2019 à travers la France pour promouvoir l'industrie, susciter des vocations et proposer des offres d'emploi.

Ouvert aux étudiants et aux demandeurs d'emploi

Le village du French Fab Tour est l'occasion pour les industriels, les étudiants et les demandeurs d'emploi de se rencontrer et d'échanger sur le potentiel du territoire du Havre (les métiers d'avenir, les savoir-faire industriels, les formations les plus adaptées, les compétences recherchées, détection des talents ou encore développement de connaissances).

Le programme

Le village du French Fab Tour sera installé sur l'esplanade de l'Hôtel de ville du Havre, jeudi 31 janvier.

• 9 heures-12 heures : les collégiens et lycéens découvriront le monde industriel (une structure de 200 m2 dédiée à des ateliers ludo-éducatifs).

• 12h30-14 heures : une centaine d'étudiants post-bac pourront, petits groupes, autour d'un déjeuner convivial, échanger avec des dirigeants d'industries locaux.

• 14h30-17 heures : un espace de job dating sera mis en place afin de mettre en relations demandeurs d'emploi et industriels locaux.