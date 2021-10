Calvados. Un datacenter green et totalement autonome prévu pour fin 2020

Le premier datacenter green de Normandie a été développé à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) en 2011, par Webaxys, avant qu'un deuxième site ne pousse Saint-Romain-de-Colbosc cinq ans plus tard. Cette entreprise, spécialisée dans la gestion et le stockage des données informatiques au chiffre d'affaires avoisinant les 2,3 millions d'euros par an, a pour spécificité de vouloir réduire son empreinte environnementale. Mais comment faire lorsque son schéma de fonctionnement nécessite une consommation de l'énergie ?

Sur le site créé en 2016, l'entreprise a mis au point "des panneaux photovoltaïques en stockant l'énergie dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie. Cette énergie est redistribuée à des serveurs à l'intérieur du datacenter", relate Emmanuel Assié, président de Webaxys.

Travailler sur l'efficience énergétique de la data

Pas parvenu totalement à ses fins en termes d'autonomie, le chef d'entreprise souhaite développer une nouvelle enseigne sur le territoire caennais (Calvados). Un datacenter "positif" devrait être opérationnel d'ici le dernier trimestre 2020, sur la zone de Citis, à Hérouville-Saint-Clair. Sans dévoiler l'architecture et le coût de ce nouveau bâtiment, Emmanuel Assié veut encore franchir un cap dans l'efficience énergétique.

"On veut qu'il soit totalement autonome, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dépendant d'un réseau électrique terrestre. Enedis deviendra alors un réseau de secours, explique-t-il. L'idée est de créer un écosystème autour de la donnée, c'est-à-dire que le datacenter pourra interagir avec son environnement. Il n'est pas qu'un élément de consommation qui pollue la planète".

Ce projet caennais, encore en phase de réflexion, a quelques certitudes. S'il travaille déjà main dans la main avec les groupes européens Eaton et Nissan, deux autres viennent s'ajouter à la chaîne. Le groupe mondial Hewlett-Packard Enterprise (HPE) et Acome, l'une des plus vieilles coopératives de France située à Mortain (Manche), vont l'accompagner, croyant au datacenter de demain. Sans communiquer sur le coût du projet, Webaxys pourra compter sur une aide de la région Normandie.