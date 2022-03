Normandie. Au Maroc, Hervé Morin vante les atouts des entreprises de la région

Une dizaine d'entrepreneurs normands ont été invités par la région Normandie à participer à un déplacement au Maroc, du lundi 11 au mercredi 13 novembre 2019. Après la Russie, la Chine ou encore la Colombie, le président de la Région, Hervé Morin, a voulu mettre en avant les atouts des Normands dans plusieurs domaines économiques. "On essaye d'exporter la Normandie sur tous les continents, explique-t-il. Signer des papiers pour créer des jumelages ne m'intéresse pas. Mener une délégation d'entreprises au Maroc pour faire affaire, oui."

Un système normand pour les écoles marocaines

Au programme de ce déplacement, la visite notamment de l'école de Saaba de Casablanca. Cet établissement public est équipé de la solution Edutice, un serveur pédagogique pour gérer des parcs de tablettes dans les écoles. Concrètement, l'enseignant gère à distance, depuis son ordinateur, le déploiement des applications sur les tablettes des élèves. Cette solution a été créée et développée par la société Novatice technologies, basée à Bois-Guillaume (Seine-Maritime).

Son fondateur et président, Christophe Terrassoux, et Hervé Morin, président de la région Normandie, ont remis à Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE du ministère de l'Éducation marocain, 100 nouvelles licences. "Novatice est déjà présente dans 200 écoles marocaines, précise Christophe Terrassoux. Notre modèle économique est d'offrir le système aux établissements publics et de le faire payer aux établissements privés."

Christophe Terrassoux Impossible de lire le son.

Avec ce déplacement au Maroc, Christophe Terrassoux a noué de nouvelles relations et va poursuivre son développement en créant une filiale. "Là, on va être spécialisé dans tout ce qui est conseils, installation pour les équipements des écoles privées au Maroc [...] On prend les technologies que l'on a développées en France, notre savoir-faire et on se transforme en SS2I, société informatique de services dédiée à l'éducation."

La délégation s'est rendue dans l'école de Saaba de Casablanca, où l'entreprise normande Novatice technologies a développé l'un de ses produits. - Marc Aubault

Irrigation des terres agricoles

Autre technologie normande qui se développe au Maroc : le pompage agricole à air comprimé pour l'eau. C'est l'entreprise Anthos air power, installée à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) qui en est à l'origine. Elle a mis en place son dispositif, inventé en 2017, dans la ferme de Karim Sourelah à Aïn Sbit, à deux heures de route de Casablanca.

Si ce dispositif permet l'irrigation des terres, il offre aussi la production de froid, "qui est utile pour l'alimentaire et la climatisation", souligne Pierre Villeneuve, le PDG d'Anthos air power. Cette énergie, deux fois moins coûteuse que l'hydrogène, permet ainsi de diminuer la consommation d'eau.

Pierre Villenneuve Impossible de lire le son.

Parmi les autres sujets abordés durant ce déplacement de la délégation normande, le forum Normandie pour la paix qui a été évoqué à la résidence de l'ambassadrice de France à Rabat. Hervé Morin s'est aussi entretenu avec le Prince Sharif Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, et a évoqué la question de la Normandie comme base arrière des Jeux olympiques 2024.

Au Maroc, Marc Aubault du Courrier cauchois