[Vidéo]. Le retour de la consigne dans la Manche

Pourquoi jeter quand on peut réutiliser ? Cette question se pose dans de plus en plus de pans de l'économie. Les recycleries permettent de collecter gros meubles et textiles, mais pour le verre, comment faire ? La consigne est la solution. Une solution qui s'est perdue en France. Mais elle revient, et en force, avec des entrepreneurs normands qui portent cette idée.

"Suivez la consigne !", le projet de l'entreprise est inscrit dans son nom. Cette société caennaise a installé dans le magasin E.Leclerc de Granville la première machine de consigne de bouteille automatique de Normandie. Il n'y a qu'à mettre sa bouteille et, si elle fait partie des 300 marques référencées, elle est avalée et un bon d'achat de 5 centimes d'euros est distribué. Il faut que les bouteilles soient assez solides pour résister au lavage et être réemployées. C'est plus économe que de les refondre pour en faire d'autres. Il est possible d'y déposer des bouteilles achetées partout en France, mais le bon n'est valable que dans le magasin.

Pour le patron du magasin, Maël Le Moal, c'est une opportunité que de proposer cette machine permettant un retour à la consigne. "Nos clients plus séniors l'ont connue, nos clients plus jeunes sont très engagés et attendent de nous d'agir sur l'empreinte environnementale", affirme-t-il. Il souhaite collecter 10 000 bouteilles en un an.

Les marques de boisson pouvant être consignées sont mises en avant dans les rayons.