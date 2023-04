Montmartin-sur-Mer. Le festival Chauffer dans la noirceur dévoile sa programmation

Le festival Chauffer dans la noirceur va bien revenir dans la Manche du 13 au 16 juillet prochain. Comme chaque année, il va s'installer à Montmartin-sur-Mer, au pied de l'eau. Cette année, 54 groupes vont se produire sur les différentes scènes du lieu.

Une programmation éclectique

Les artistes choisis par l'organisation du festival vont couvrir des goûts musicaux larges. "On essaie d'avoir une programmation qui est diverse à tous les niveaux", explique Isiah Morice, le coordinateur du festival. Il a mixé des artistes internationaux et d'autres francophones.

A découvrir

Worakls Orchestra mélange deux styles de musique très différents. D'un côté il y a les musiques classiques et de l'autre l'électronique. Sur scène, il y aura cet artiste français mais aussi 20 musiciens. "C'est avant tout un concert qui s'écoute avec les yeux", précise le festival.

Ibeyi est un duo de sœur jumelle française d'origine cubaine. "Les rythmes et sonorités tribales sont l'écho de tout l'exotisme de ce duo inapprivoisé", détaille Chauffer dans la noirceur. Elles évoluent entre la soul et le trip-hop suave.

Temples est un groupe de psych-rock britannique. Il tourne depuis plus de 10 ans et annonce la sortie de leur quatrième long format : "Exotico". On y retrouvera des guitares acidulées et un refrain hypnotisant.

Lous and the Yakusa est multicarte. Cette rappeuse auteur-compositeur-interprète belge est aussi mannequin et actrice. Sur scène elle est accompagnée de ses Yakuza, sa bande. Pour le festival, c'est l'une "des reines de la soul avec un brin de rap".

Retrouvez ici toute la programmation

Voici la suite de la programmation.

Les nouveautés 2023

Chauffer dans la noirceur continue d'innover depuis 31 ans. Ce festival écoresponsable met en place cette année un parking à vélos. Il souhaite aussi se passer du liquide. La carte bancaire est privilégiée et il est possible de prendre un bracelet "cashless" que l'on chargera au point info. Enfin, des foodtrucks locaux, avec des produits issus du territoire seront présents midi et soir sur le site.