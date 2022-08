Caen. À la Biocoop, on collecte et on réutilise les bouteilles en verre

Les habitués de la Biocoop ne peuvent pas le rater. Un nouveau point de collecte a été mis en place à l'entrée des trois magasins Biocoop de Caen et de Mondeville. Il s'agit d'un service de consigne de bouteilles en verre. "C'est un projet auquel je pense depuis six ans, mais la logistique n'est pas simple", explique Marc Veron, gérant de la boutique rue de Bernières.

Marc Véron, gérant du magasin Biocoop en centre-ville de Caen

Attention à l'étiquette

"Réemployer une bouteille permet d'économiser 77 % d'énergie et 33 % d'eau par rapport au recyclage", assure Andrew Farndon, l'un des ingénieurs de Suivez la consigne !. C'est grâce au partenariat avec cette entreprise que le projet a vu le jour. Elle gère la collecte et l'acheminement des bouteilles vers un centre de lavage situé à Rennes. D'ici 2024, elle ambitionne d'en créer un en Suisse normande pour minimiser l'impact écologique. Seul hic : toutes les bouteilles ne sont pas réemployables. "Elles sont plus lourdes et doivent porter la mention 'réemploi'". Des étiquettes ont d'ailleurs été collées sur les bouteilles des producteurs partenaires pour faciliter le repérage des consommateurs.

Toutes les bouteilles ne peuvent pas être récupérées. Elles doivent impérativement porter cette étiquette pour être envoyées vers un centre de lavage.

Environ dix producteurs normands ont répondu à l'appel. Parmi les plus connus, on note Meuh Cola (Manche), les brasseurs La Lie et La Mouette par exemple. D'ici fin 2022, l'objectif est de collecter 50 000 bouteilles et de toucher environ quarante producteurs normands, en vin, bière, jus de pomme, etc. "Une bouteille a une durée de vie de quinze ans. Ça évite aux producteurs de racheter des bouteilles, c'est moins coûteux", précise Marc Veron.

Andrew Farndon, co-fondateur de Suivez la consigne!

En cas de succès, le projet pourrait voir le jour dans toutes les autres Biocoop du Grand-Ouest. L'étendre aux autres bocaux et pots de yaourt en verre est aussi dans les cartons.