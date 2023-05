Insolite. Perrine Prunier, Miss Normandie, va défiler en vêtements de seconde main à Agneaux

Miss Normandie en tenues de seconde main. C'est ce qui va se passer à Agneaux, samedi 13 mai, à la recyclerie Tri tout solidaire. La seconde main est une manière de consommer qui se répand de plus en plus. Les arguments sont aussi bien écologiques, pour limiter la production, qu'économique, puisque c'est moins cher. Dans la Manche, l'association Tri tout solidaire est spécialisée dans cette manière de fonctionner, avec en plus, l'idée d'être un chantier d'insertion pour les personnes loin de l'emploi.

L'association ne compte pas s'arrêter là et continue de promouvoir ce modèle de consommation différent. Pour cela, elle organise "Sur un air de réemploi", samedi 13 mai à Agneaux. Cette journée sera consacrée à la réutilisation d'objets, principalement en textile et les vêtements. Plusieurs défilés de mode seront organisés en présence d'une célébrité : Perrine Prunier, Miss Normandie 2022. Ils auront lieu à 11 h et 15 h 30. Entre-temps, la recyclerie sera ouverte aux visites et ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur le réemploi. Un concert et de la restauration seront également au programme.

Pratique. De 9 h 30 à 18 h, au 31 Q, rue Guillaume Michel.