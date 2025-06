Argentan. Un ancien conseiller à la présidence de la République invité au Quai des arts

La deuxième saison de l'Université populaire des transitions touche à sa fin au Quai des arts d'Argentan. Jeudi 5 juin, l'ancien conseiller industrie et énergie de François Hollande, Olivier Lluansi, animera une conférence sur la croissance verte, la décroissance et les filières industrielles du territoire ornais. "Aujourd'hui, il y a tout une réflexion sur la manière dont il faut composer et notre réindustrialisation, et la préservation de notre environnement", explique l'expert.

Pas d'industrie sans protection de l'environnement

Organisée par l'intercommunalité Terres d'Argentan, l'Université populaire des transitions a pour objectif d'impliquer les citoyens dans les questions de transition écologique, démocratique ou encore numérique. "Je suis absolument convaincu que la protection de l'environnement fait désormais partie d'un projet de société, confie Olivier Lluansi. Nous ne ferons pas de réindustrialisation si nous ne nous inscrivons pas dans ce projet de société et ce pour plein de raisons. D'abord car on constate le réchauffement climatique, qui est une réalité physique, mais même si on est moins sensible à la protection de l'environnement, on aura besoin d'un consensus parmi la population française", poursuit-il.

Et à Argentan ?

Début 2024, l'usine Marelli, à Argentan, avait fermé avant d'être reprise par le groupe Lemoine au mois de septembre de la même année. Au total, 167 salariés avaient été licenciés et 30 emplois ont été créés, début 2025.

Lors de son passage à Argentan, Olivier Lluansi abordera la réindustrialisation des territoires ruraux. "On ne fera pas la même industrie autour d'Argentan qu'autour de Dunkerque mais il n'y a pas de fatalité, déclare-t-il. Si on est capables de réunir les forces vives d'un territoire, c'est-à-dire les élus, les entrepreneurs, les associations et les citoyens autour d'un projet de territoire, on peut faire des miracles", conclut l'expert.

La conférence, gratuite, se tiendra au Quai des arts dès 19h30. Elle sera, comme les précédentes, retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Terres d'Argentan.