Course à pied. Dernière ligne droite pour participer aux 10km d'Argentan

Les heures se comptent avant la fin des inscriptions. La Bayard Athlétisme organise la 44e édition des 10km d'Argentan, vendredi 6 juin. Le départ de la course adulte, ouverte aux personnes nées en 2007 et avant, sera donné à 20h30. Les plus de 500 coureurs déjà inscrits s'élanceront du champ de foire pour une boucle de 3,3km dans les rues éclairées du centre-ville. Il est également possible de réaliser les 10km en relais de trois coureurs avec les collègues de son entreprise. Cinq autres courses à pied sont organisées pour les enfants, la distance évoluant selon les catégories d'âge.

Aucun dossard vendu le jour même

L'inscription à tous ces événements se fait sur le site timepulse.fr, au plus tard à 23h59 mercredi 4 juin. Les dossards seront à retirer sur place à partir de 17h30 le jour de la course, mais aucun ne sera vendu le jour même.