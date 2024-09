Argentan. L'ancienne usine Marelli reprise, 65 emplois créés

"C'est une excellente nouvelle pour Argentan", lance son maire, Frédéric Leveillé. En la préfecture de l'Orne, mardi 3 septembre, un accord pour la réindustrialisation d'une partie du site Marelli a été signé. L'équipementier automobile avait fermé en janvier 2024, licenciant 167 employés, pour délocaliser sa production en Slovaquie.

30 emplois créés dès 2025

Le chemin inverse est rare. Pourtant, c'est bien ce que fait le groupe Lemoine, leader européen dans les produits en coton d'hygiène et de cosmétique. L'entreprise familiale de Flers, attachée au "fabriqué en France", ramène de l'étranger sa production de disques démaquillants sur l'ancien site Marelli. Après de longues tractations menées avec volonté par le préfet Sébastien Jallet, le groupe Lemoine va investir un tiers de l'usine et plus exactement l'ancienne plateforme de stockage d'environ 6 000m2.

Près de 30 postes vont être créés dans un premier temps au lancement de la production début 2025. L'objectif du groupe Lemoine est de réemployer une partie des ex-salariés de l'équipementier automobile. "Ce sont les premières personnes que l'on a rencontrées, assure Alexandre Lemoine, directeur général de l'entreprise. Après les premiers rendez-vous, on a été extrêmement positif par rapport à l'état d'esprit des équipes."

Le préfet de l'Orne Sébastien Jallet, entouré d'Alexandre Lemoine et Bernard Felsenburg, lors de la signature du protocole d'accord pour la réindustrialisation du site Marelli à Argentan.

Et 35 emplois supplémentaires devraient être créés au deuxième semestre 2026. Par ailleurs, la recherche d'une entreprise pour réindustrialiser les deux tiers restants du site Marelli se poursuit jusqu'en fin d'année 2024.

