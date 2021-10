La grève se poursuit chez Magneti Marelli à Argentan

Une grève débutée jeudi 18 avril, face au choix de la direction de ne pas augmenter les salaires cette année. La première négociation entre direction et syndicats a débuté à 5h1/4 ce lundi matin 22 avril 2013.

La direction propose une prime annuelle brute de 350 euros au personnel. "On est loin des 55 euros par mois de l'an dernier" explique la CGT qui réclame 715 euros.

Un médiateur et une inspectrice de la Direction Départementale du travail assurent la médiation entre direction et les syndicats CGT et CFDT.

À 16h, une ultime entrevue allait débuter. "On est crevé et si on ne trouve pas d'accord maintenant, on remet ça à demain", explique un délégué syndical.

L'équipe de nuit se dit prête à poursuivre le blocus, mais des tensions commencent à apparaître entre grévistes et non-grévistes. Outre le montant des primes, il va aussi falloir négocier le paiement, ou pas, des jours de grève.