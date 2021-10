Orne. Lemoine produit 18 millions de masques par mois pour les magasins E.Leclerc

Michel-Edouard Leclerc l'avait annoncé le 4 février dernier chez nos confrères de BFMTV : à partir du printemps 2020 dans toute la France, les grandes surfaces à son nom vont vendre des masques chirurgicaux pour se protéger de la Covid-19. Des masques 100 % Made in France, ou plutôt Made in Orne, fabriqués par l'entreprise Lemoine, dont le site de production est implanté à Athis-de-l'Orne, près de Flers.

"Une prise de risque"

Mercredi 17 février, l'entreprise Lemoine a levé le voile sur sa chaîne de fabrication : 30 personnes ont été recrutées et vont faire tourner l'immense machine automatisée en cinq équipes, 7j/7, 24h/24. Dix masques en sortent actuellement… chaque seconde ! Soit 18 millions chaque mois. Lemoine fournit déjà Flers Agglo, le Conseil départemental de l'Orne, mais aussi la SNCF ou la BNP, entre autres… L'entreprise fabrique donc désormais des masques chirurgicaux aussi pour E.Leclerc, sous la Marque Repère, dont le packaging, tout comme le volume exact de la commande, sont en cours de finalisation. Une fabrication 100 % française : le non-tissé vient des départements du Nord et du Haut-Rhin, le filtre Meltblown vient de Savoie (avec capacité de filtrage de plus de 98 %), les barrettes nasales arrivent des Vosges ou d'Isère et les élastiques viennent du Nord. L'immense machine d'assemblage, pliage des masques et mise en sachets, a nécessité un investissement de plus de 2 millions d'euros.

"C'est une prise de risque", admet Jeanne Lemoine, directrice générale du groupe familial ornais. "Le projet avec les équipes E.Leclerc, on y travaille depuis longtemps", précise la directrice. "Grâce à notre machine très performante, on va produire au même prix que les masques d'importation. C'est une prouesse technique, mais aussi et avant tout humaine." Plus de cinq mois d'efforts, sept jours sur sept, ont été nécessaires pour concrétiser le projet. Les tests de conformités ont été positifs et les masques Lemoine sont labellisés CE, aux normes européennes. La fabrication est montée en puissance depuis le lancement de la chaîne, en octobre dernier.

Du 100% français

Déjà au printemps 2020, Lemoine avait relevé le défi de fabriquer des écouvillons pour réaliser les tests Covid, alors que la France était en pénurie. Mais si le 100 % français est dans son ADN, Jeanne Lemoine défend aussi l'environnement : "Avec notre production, c'en est fini des avions qui polluent la planète pour amener des masques de Chine, jusqu'en France."