[Vidéo] Orne. L'entreprise Lemoine produit jusqu'à 600 000 masques chirurgicaux chaque jour

Il n'existe que cinq machines comme celle-ci en Europe et c'est la seule en France : une nouvelle ligne de fabrication de masques chirurgicaux a été inaugurée mardi 20 octobre à Athis-de-l'Orne, en présence des autorités locales, départementales, régionales, du député de la circonscription, de la CCI, du directeur de l'Agence régionale de santé et de la sous-préfète.

L'entreprise Lemoine, implantée à Caligny près de Flers, est le leader européen et le n°2 mondial des produits d'hygiène à base de coton. Depuis le printemps dernier, avec l'arrivée de l'épidémie de Covid et la pénurie de matériel de test, Lemoine s'est mis à fabriquer 300 000 écouvillons chaque semaine : ce sont ces bâtonnets ouatés qui servent à faire les prélèvements dans le nez, pour les tests Covid.

Des masques made in Normandie

Alors que durant la première vague de Covid-19 la France a dû importer des masques de Chine, l'entreprise est passée des produits de soins (coton démaquillant, etc.) à ceux spécifiques à la santé. Elle a inauguré mardi 20 octobre, sur son site d'Athis-de-l'Orne, une nouvelle ligne de production de masques chirurgicaux certifiés CE, made in Normandie. "Après les écouvillons, nous avions la même volonté de continuer à lutter contre la pandémie", explique Jeanne Lemoine.

"La machine a été construite en Europe", précise Jeanne Lemoine, directrice générale du groupe Lemoine. "La souveraineté européenne et française, c'est important." Et c'était un véritable défi : la machine a été commandée le 20 mai, réceptionnée le 17 août. La production a débuté depuis le 1er septembre. Douze salariés ont été mobilisés pour mener le projet, trente opérateurs ont été recrutés pendant la période estivale et trois commerciaux s'occupent des commandes.

4 000 kilomètres d'élastique par mois

L'investissement se monte à 1,8 million d'euros. Actuellement, 400 000 masques chirurgicaux certifiés CE sont fabriqués à Athis, avec un objectif de 600 000 par jour, soit : 12 millions de masques chaque mois et, à terme, 130 millions par an. "On travaille 7 jours sur 7", confirme Jeanne Lemoine. Pour les produire, Lemoine utilise chaque mois : 12 000 kilos de Meltblown (matériau de filtrage dans le masque) et 4 000 kilomètres d'élastique. Lemoine a déjà plus de 17,4 millions de masques en commande. Chacun peut se les procurer sur la plateforme internet Protégez-vous normand. Particularité : ce masque est blanc des deux côtés, "pour éviter le côté trop 'hôpital'", précise Jeanne Lemoine.