Inédit. Trois jeunes Ornais créent une application pour répertorier les soirées dans toute la France

Une application qui répertorie les soirées dans toute la France : c'est le concept de Night Party. Elle a été lancée à la fin de l'année 2024 par trois jeunes d'Argentan de 21 ans et cumule, en quelques mois, plus de 3 000 utilisateurs à travers le pays et à l'étranger.

Les jeunes entrepreneurs ont eu l'idée un soir de Nouvel An. "On voulait le fêter autrement, donc on est parti à Rennes", débute Mathys Vigan, l'un des créateurs. "Sauf qu'une fois arrivés sur place, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire de différent. Au final, on s'est retrouvé au bar et à vagabonder dans les rues", poursuit-il. C'est à l'issue de cette soirée du 31 décembre que le projet a débuté.

Une application pour les particuliers…

"Il faut voir ça comme une plateforme de référencement d'événements", simplifie Mathys Vigan. L'application gratuite tourne autour d'une carte de France interactive sur laquelle différentes animations ou soirées sont recensées. Ces dernières, publiques ou privées, peuvent être déposées par un établissement, une structure ou un particulier. Night Party fonctionne comme un réseau social. "On retrouve un profil comme sur d'autres applications et une messagerie", explique Mathys Vigan. L'un de ses objectifs est d'éviter les messages éparpillés sur diverses applications pour l'organisation de soirées privées. Le groupe de discussions dédié à l'événement disparaît une fois qu'il est passé.

...et les professionnels

L'application Night Party se veut également être un outil de communication. "C'est une alternative aux flyers qui sont souvent jetés par terre, et les clients sont déjà intéressés par la vie nocturne, donc on cible la clientèle de tous ceux qui veulent promouvoir une soirée", souligne Thibaut Geffroy. Cette partie professionnelle de l'application sera développée prochainement pour permettre aux entreprises de "mieux promouvoir leurs événements".

Une offre VIP est également en construction. Elle pourra offrir divers avantages à ses utilisateurs, par exemple la possibilité de gagner des places aux festivals partenaires comme actuellement l'Eskape festival près de Flers. A terme, l'objectif des trois amis est clair : "Si on se demande ce qu'il se passe dans le coin, le premier réflexe doit être Night Party." Ils sont désormais à la recherche d'investisseurs après avoir autofinancé le projet jusqu'ici.

Pratique. Pour les contacter : contact@nightparty.fr ou 06 40 43 49 90.