Alençon. "Demain, qui va nourrir la population ?" : le salon Tous Paysans met l'accent sur la jeunesse

Agriculture. A Alençon, l'association Ferme en fête organise la cinquième édition du salon Tous Paysans, du 24 au 26 octobre. Pendant trois jours, de nombreuses animations seront organisées au parc des expositions Anova, notamment à destination de la jeunesse.

Publié le 16/10/2025 à 12h22 - Par Martin Patry
Le salon Tous Paysans, qui avait rassemblé 10 000 visiteurs en 2024, s'installe à Anova du 24 au 26 octobre. - Martin Patry

Un peu plus d'une semaine avant l'ouverture du salon Tous Paysans au parc Anova d'Alençon, du 24 au 26 octobre, Nicolas Tison, président de l'association Ferme en fête, est "partagé entre impatience et stress. On a besoin de faire parler de nos métiers et de nos contraintes", explique-t-il.

La population agricole vieillissante

Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre l'accent sur la jeunesse. Grande nouveauté de cette édition 2025 : le salon ne se tiendra non pas sur deux mais trois jours. "Nous avons invité les centres aérés du département à venir nous rendre visite le vendredi. Au total, 500 enfants sont inscrits. La reconnexion avec le monde agricole commence dès cet âge-là", sourit Nicolas Tison.

Plusieurs animations ludiques seront proposées aux plus jeunes, à l'image d'un baptême de tracteur ou de poney. Un partenariat avec l'Education nationale ainsi que les collèges et lycées est également mis en place pour faire connaître les différents métiers de l'agriculture aux jeunes en recherche d'orientation professionnelle. "La population agricole du département est vieillissante et j'en fais partie. C'est caricatural mais si demain il n'y a personne derrière la fourche, comment nourrir la population ?", s'interroge le président de Ferme en fête.

Nicolas Tison sur la population agricole vieillissante

Un premier concours national

Pour la première fois, le salon accueille le concours national de la race bovine Prim'Holstein, tout au long du week-end. "Le nombre de visiteurs est en nette progression depuis trois ans", se réjouit Nicolas Tison.

En 2024, le salon Tous Paysans avait accueilli 10 000 visiteurs sur deux jours, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente. "C'est une reconnaissance. Le public urbain vient nous rendre visite et s'intéresse à nos métiers", conclut Nicolas Tison.

