En ce moment Next Summer Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. L'agrivoltaïsme menace l'agriculture : la Région met en place une doctrine pour limiter l'expansion

Agriculture. Lundi 22 septembre, la Région Normandie a présenté sa doctrine pour un "développement maîtrisé" de l'agrivoltaïsme sur ses terres agricoles, stratégiques aujourd'hui, et encore plus dans le futur.

Publié le 23/09/2025 à 16h21 - Par Lilian Fermin
Normandie. L'agrivoltaïsme menace l'agriculture : la Région met en place une doctrine pour limiter l'expansion
L'agrivoltaïsme se développe en Normandie. La Région énonce une doctrine pour le maîtriser. - Fotolia - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La production d'énergie renouvelable s'accélère en France, et l'agrivoltaïsme s'étend sur le territoire normand. Ces panneaux photovoltaïques qui cohabitent avec une production agricole fleurissent… Parfois trop vite, au détriment de l'agriculture normande, "un trésor à protéger", selon le président de Région Hervé Morin. Alors une doctrine normande a été présentée lundi 22 septembre par la Région et les Chambres d'agriculture.

Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Clotilde Eudier, vice-présidente de la Région, en charge de l'agriculture.Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Clotilde Eudier, vice-présidente de la Région, en charge de l'agriculture.

La production laitière pourrait en pâtir

"Face à la prolifération de l'agrivoltaïsme, on fixe un cadre pour préserver le potentiel agricole de la région", introduit Hervé Morin, qui refuse de voir "des champs entiers transformés en champs de panneaux photovoltaïques." Aujourd'hui, les énergéticiens démarchent les agriculteurs, leur promettant des revenus importants pour la location de leurs parcelles. D'ailleurs, poser un panneau au sol coûte 30% moins cher que sur le parking d'un supermarché. "Je ne veux pas que l'agrivoltaïsme soit l'alibi des agriculteurs : on met quelques vaches en dessous et on se satisfait des revenus."

Hervé Morin

Alors cette doctrine entend poser plusieurs cadres. Premièrement, la Région veut limiter la couverture au sol à 25% de la surface, contre 40% selon la règle nationale. Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, mise aussi sur "l'acceptabilité" d'un projet. "Des concitoyens peuvent accepter quelques panneaux en face d'eux. Des dizaines ou des centaines, ce sera compliqué."

Partager les richesses

Ces projets "acceptables" doivent offrir un complément de revenus à l'agriculteur, mais pas au détriment de sa production. D'ailleurs, exit les "projets gigantesques". Cette doctrine préfère voir plusieurs petits agriculteurs en profiter un peu, plutôt que d'en voir deux ou trois s'approprier tous les revenus.

Aujourd'hui, chaque projet d'agrivoltaïsme est soumis à l'avis de conformité rendu par la CDPENAF, la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette doctrine devrait guider les décisions à l'avenir. Chaque mois, pour l'ensemble de la région, environ quatre projets sont présentés, représentant 200 hectares. La Normandie aimerait voir se développer à l'avenir entre cinq et six projets d'agrivoltaïsme par an.

Jean-Yves Heurtin

Galerie photos
Jean-Yves Heurtin, président de la Chambre d'agriculture du Calvados, Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Clotilde Eudier, vice-présidente de la Région, en charge de l'agriculture.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. L'agrivoltaïsme menace l'agriculture : la Région met en place une doctrine pour limiter l'expansion
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple