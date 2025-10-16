Manche. Une arnaque à la vente de légumes stoppée par les gendarmes

Des voleurs ont arnaqué des personnes âgées dans la région, avec une escroquerie à la vente de fruits et légumes. Depuis mars dernier, ces personnes ont démarché des personnes âgées dans plusieurs départements de la région. Ils proposaient à la vente des fruits et légumes, en petite quantité. Le montant du panier était de 7 à 50€.

L'écran ne montre pas le vrai montant

Les malfrats demandaient aux victimes de payer par carte bancaire sur un terminal de paiement électronique, mais sans que l'écran affiche la somme réellement payée. Résultat, le montant payé était en réalité bien plus important, jusqu'à 1 400€. Plusieurs brigades de la Manche ont enquêté, celles de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de La Haye-du-Puits ou encore Avranches. Elles ont identifié plusieurs personnes vivant du côté de Caen, et qui auraient pu sévir dans toute la région.

En tout, 49 faits ont été comptabilisés, pour un préjudice de plus de 60 000€. Lundi 13 octobre, trois personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. 2 300€ sur des comptes bancaires, de l'argent liquide et des objets de valeur ont été retrouvés lors de perquisitions. Jugés en comparution immédiate au tribunal de Coutances, ils ont demandé et obtenu un délai pour préparer leur défense. Ils attendent leur procès en détention provisoire.