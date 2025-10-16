En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Flers. Installée depuis 30 ans près de la gare, la médecine du travail déménage

Santé. Le centre du Service interprofessionnel de santé au travail (Sist) Ouest Normandie, qui était installé près de la gare de Flers depuis 30 ans, a quitté ses locaux pour s'installer aux Coudrettes, dans un bâtiment neuf.

Publié le 16/10/2025 à 10h48 - Par Martin Patry
Flers. Installée depuis 30 ans près de la gare, la médecine du travail déménage
L'équipe de la médecine du travail de Flers a emménagé dans ses nouveaux locaux, lundi 13 octobre. - Flers Agglo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après plus de 15 mois de chantier, le nouveau bâtiment a accueilli l'équipe de la médecine du travail de Flers, lundi 13 octobre. Installé près de la gare depuis 30 ans, le centre du Service interprofessionnel de santé au travail (Sist) Ouest Normandie a déménagé dans la zone des Coudrettes.

De meilleures conditions d'accueil

Le montant des travaux s'élève à 2,2 millions d'euros. Le nouveau centre, accessible aux personnes à mobilité réduite, compte plusieurs espaces médicaux, deux salles d'attente, des bureaux et une salle de réunion répartis sur une surface de 778m2. Le bâtiment est également doté d'un parking de 12 places ainsi que de panneaux solaires. "Les conditions d'accueil sont nettement améliorées", écrit l'intercommunalité Flers Agglo dans un communiqué.

Au total, le Sist Ouest Normandie, dont le siège est basé à Saint-Lô, assure le suivi individuel de santé d'environ 145 000 salariés dans les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, dont 32 000 sur le bassin Vire/Flers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Flers. Installée depuis 30 ans près de la gare, la médecine du travail déménage
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple