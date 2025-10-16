Flers. Installée depuis 30 ans près de la gare, la médecine du travail déménage

Après plus de 15 mois de chantier, le nouveau bâtiment a accueilli l'équipe de la médecine du travail de Flers, lundi 13 octobre. Installé près de la gare depuis 30 ans, le centre du Service interprofessionnel de santé au travail (Sist) Ouest Normandie a déménagé dans la zone des Coudrettes.

De meilleures conditions d'accueil

Le montant des travaux s'élève à 2,2 millions d'euros. Le nouveau centre, accessible aux personnes à mobilité réduite, compte plusieurs espaces médicaux, deux salles d'attente, des bureaux et une salle de réunion répartis sur une surface de 778m2. Le bâtiment est également doté d'un parking de 12 places ainsi que de panneaux solaires. "Les conditions d'accueil sont nettement améliorées", écrit l'intercommunalité Flers Agglo dans un communiqué.

Au total, le Sist Ouest Normandie, dont le siège est basé à Saint-Lô, assure le suivi individuel de santé d'environ 145 000 salariés dans les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, dont 32 000 sur le bassin Vire/Flers.