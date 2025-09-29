En ce moment Too Sweet HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. Déficit et attractivité : le nouveau directeur des hôpitaux de Flers, Vire et La Ferté-Macé évoque ses priorités

Santé. Arrivé dans l'Orne début septembre, le nouveau directeur du groupement hospitalier de territoire Les Collines de Normandie, Laurent Vérin, veut maintenir et développer l'offre de soins dans le département. Trouver un équilibre budgétaire et développer l'attractivité du territoire font partie de ses priorités. 

Publié le 29/09/2025 à 06h30 - Par Martin Patry
Santé. Déficit et attractivité : le nouveau directeur des hôpitaux de Flers, Vire et La Ferté-Macé évoque ses priorités
Laurent Vérin, directeur du GHT Les Collines de Normandie, s'est présenté à la presse, jeudi 25 septembre pour évoquer ses priorités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Sans les médecins, on ne peut rien faire", lance Laurent Vérin, le nouveau directeur du groupement hospitalier de territoire (GHT) Les Collines de Normandie. Arrivé dans l'Orne début septembre, le nouveau patron des hôpitaux de Flers, Vire et de La Ferté-Macé, veut avant tout maintenir l'offre de soins dans le département. "Beaucoup a déjà été fait", constate-t-il, alors que l'hôpital de Flers vient d'ouvrir la première unité de soins palliatifs de l'Orne. "L'hôpital de Vire sera équipé d'un nouveau scanner en janvier 2026 et nous travaillons sur d'autres projets", poursuit le directeur. 

A lire aussi : Flers. David Trouchaud quitte son poste de directeur du groupement hospitalier de territoire Les Collines de Normandie

Développer l'attractivité du territoire

Pour maintenir l'offre et développer ces nouveaux projets, Laurent Vérin tient à développer la démographie médicale sur le territoire. Au total, 2 500 professionnels, dont 350 médecins, travaillent au sein du GHT. "Il faut à la fois travailler pour le bon accueil des patients mais également repenser la fidélisation des soignants et des médecins en pensant à leurs conditions de travail", affirme-t-il. 

Le nouveau directeur explique également avoir rencontré les élus pour, plus largement, développer l'attractivité du territoire. "C'est un travail collectif. Nous allons discuter avec des médecins de toutes les générations pour qu'ils puissent nous aider à élaborer un plan d'attractivité. On ne peut pas travailler uniquement l'attractivité de l'hôpital donc je vais proposer à la médecine de ville de nous aider", assure-t-il.

Laurent Vérin évoque ses priorités pour le GHT

Plus de 7 millions d'euros de déficit

Alors que les hôpitaux de Flers et de Vire (Calvados) affichent respectivement un déficit budgétaire de cinq et deux millions d'euros, Laurent Vérin souhaite impérativement retrouver un équilibre financier. "C'est une situation qui est réelle, déplore-t-il. Si on n'agit pas, on se retrouve étranglés par le déficit et on ne peut pas continuer nos missions".

Le nouveau directeur du GHT souhaite une collaboration avec les autorités de tutelle mais également une mobilisation en interne pour "co-construire un plan", conclut-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. Déficit et attractivité : le nouveau directeur des hôpitaux de Flers, Vire et La Ferté-Macé évoque ses priorités
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple