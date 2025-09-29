Santé. Déficit et attractivité : le nouveau directeur des hôpitaux de Flers, Vire et La Ferté-Macé évoque ses priorités

"Sans les médecins, on ne peut rien faire", lance Laurent Vérin, le nouveau directeur du groupement hospitalier de territoire (GHT) Les Collines de Normandie. Arrivé dans l'Orne début septembre, le nouveau patron des hôpitaux de Flers, Vire et de La Ferté-Macé, veut avant tout maintenir l'offre de soins dans le département. "Beaucoup a déjà été fait", constate-t-il, alors que l'hôpital de Flers vient d'ouvrir la première unité de soins palliatifs de l'Orne. "L'hôpital de Vire sera équipé d'un nouveau scanner en janvier 2026 et nous travaillons sur d'autres projets", poursuit le directeur.

Développer l'attractivité du territoire

Pour maintenir l'offre et développer ces nouveaux projets, Laurent Vérin tient à développer la démographie médicale sur le territoire. Au total, 2 500 professionnels, dont 350 médecins, travaillent au sein du GHT. "Il faut à la fois travailler pour le bon accueil des patients mais également repenser la fidélisation des soignants et des médecins en pensant à leurs conditions de travail", affirme-t-il.

Le nouveau directeur explique également avoir rencontré les élus pour, plus largement, développer l'attractivité du territoire. "C'est un travail collectif. Nous allons discuter avec des médecins de toutes les générations pour qu'ils puissent nous aider à élaborer un plan d'attractivité. On ne peut pas travailler uniquement l'attractivité de l'hôpital donc je vais proposer à la médecine de ville de nous aider", assure-t-il.

Plus de 7 millions d'euros de déficit

Alors que les hôpitaux de Flers et de Vire (Calvados) affichent respectivement un déficit budgétaire de cinq et deux millions d'euros, Laurent Vérin souhaite impérativement retrouver un équilibre financier. "C'est une situation qui est réelle, déplore-t-il. Si on n'agit pas, on se retrouve étranglés par le déficit et on ne peut pas continuer nos missions".

Le nouveau directeur du GHT souhaite une collaboration avec les autorités de tutelle mais également une mobilisation en interne pour "co-construire un plan", conclut-il.