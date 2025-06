Flers. David Trouchaud quitte son poste de directeur du groupement hospitalier de territoire Les Collines de Normandie

C'est avec "beaucoup d'émotion" que David Trouchaud, directeur du groupement hospitalier de territoire Les Collines de Normandie, s'apprête à quitter son poste. "L'Orne est un territoire auquel je me suis attaché, témoigne-t-il. Je suis reconnaissant d'avoir pu mener ma mission dans un contexte difficile et je suis également fier du travail que nous avons accompli avec les équipes", poursuit-il.

"On a restructuré l'offre de soins du bocage"

David Trouchaud était en poste depuis un peu plus de sept ans. Son mandat, qui ne peut excéder la durée de huit années, s'achèvera le 1er juillet. "Il est difficile de résumer sept ans d'activité en quelques mots mais en résumé, on a quand même complètement restructuré l'offre de soins du bocage, sourit le directeur. Dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale libérale, on a mis en place des consultations de premier recours mais aussi de deuxième recours notamment sur l'ophtalmologie, poursuit-il. Depuis le mois de novembre 2024, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers accueille les patients qui doivent se faire opérer de la cataracte.

"Tout n'est pas qu'une question de moyens"

D'autres initiatives ont permis au GHT Les Collines de Normandie de se développer au fil du temps. L'hôpital de la Ferté-Macé, par exemple, a fait l'acquisition d'un scanner au sein de son service de radiologie. "On a montré que tout n'est pas qu'une question de moyens, affirme David Trouchaud. Je crois beaucoup aux organisations, ce qui nous a permis de retrouver une santé financière en fluidifiant le parcours patient et en réduisant notre durée moyenne de séjour. On a fait ce que beaucoup de personnes pensaient qu'on n'arriverait pas à faire", conclut-il.

David Trouchaud se lance dans un nouveau défi en prenant la tête du centre hospitalier de Dax, dans le département des Landes (Nouvelle-Aquitaine). Il quittera l'Orne le 1er juillet et c'est le directeur de l'hôpital d'Argentan, Stéphane Péan, qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection de son successeur.