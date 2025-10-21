Tri des déchets. Le SITCOM d'Argentan inaugure ses nouveaux équipements

Un troisième silo pour transférer les déchets et un bâtiment pour développer le réemploi. Le Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères de la région d'Argentan (SITCOM) a présenté ses deux nouveaux équipements, jeudi 16 octobre. "Pour le silo, on parle en réalité d'un quai de transfert, explique Fabienne Prat, directrice du SITCOM. Nous faisons la collecte en porte à porte avec des camions de 26 tonnes qui peuvent embarquer jusqu'à sept tonnes de déchets. Ces camions déversent ensuite leur contenu dans des semi-remorques de 44 tonnes, qui acheminent les déchets vers les centres de tri et d'incinération", poursuit-elle.

Fabienne Prat sur le nouveau quai de transfert Impossible de lire le son.

"Moins polluer"

L'objectif de cette "rupture de charge" est avant tout de mettre moins de camions sur les routes. "On peut mettre 23 tonnes d'ordures ménagères dans une semi-remorque, confie la directrice du SITCOM. On optimise pour faire partir moins de camions et donc moins polluer", poursuit-elle.

Pour l'instant, les emballages et le papier, les fameux sacs jaunes donc, sont amenés au centre de tri du Mans (Sarthe). Les ordures ménagères, elles, partent à l'incinérateur de Chartres (Eure-et-Loir). "Ce n'est pas la porte à côté, sourit Fabienne Prat avant d'ajouter que le SITCOM a récemment adhéré à Normantri, un regroupement de 13 collectivités normandes dans la création d'un centre de tri à Colombelles (Calvados). "Bientôt, nous enverrons une partie de nos emballages et de nos papiers là-bas donc il va falloir transférer plus de tonnes. On avait besoin de ce troisième quai de transfert", poursuit-elle.

Le troisième quai de transfert (à droite) permettra d'optimiser le transport vers les différents centres de tri et d'incinération. Les camions de collecte déversent les déchets dans des remorques plus grandes, équipées d'un fond roulant. - Martin Patry

• A lire aussi. Argentan. Les sacs-poubelle noirs ne seront bientôt plus collectés

Un nouveau bâtiment pour le réemploi

Le SITCOM a également inauguré un nouveau bâtiment au sein de sa déchetterie argentanaise. Le site, qui totalise 50 000 passages par an, est désormais équipé d'un espace dédié au réemploi. "C'est un lieu de collecte pour donner une deuxième vie aux objets, résume Arnaud Potocki, responsable du projet.

Les objets récupérés sont ensuite remis à plusieurs associations du territoire, comme La Croix-Rouge ou les paniers du cœur, qui peuvent "les revendre en boutique pour financer leurs actions, explique Arnaud Potocki. On demande aux gens de déposer leurs objets entre les deux containers de l'espace réemploi. Les objets sont ensuite rangés dans un casier selon les besoins des structures. On a un casier pour les jouets, un autre pour les bibelots, pour le matériel électrique, etc.", détaille-t-il.

Arnaud Potocki du SITCOM d'Argentan. Impossible de lire le son.

Réemployer 6% du tonnage

En inaugurant ce nouveau bâtiment, la déchetterie d'Argentan ne fait que respecter la loi antigaspillage AGEC de 2020. "On doit réemployer 6% de nos tonnages. Cet espace réemploi, c'était le maillon manquant à la déchetterie, témoigne Fabienne Prat. C'est bien de trier nos déchets mais c'est encore mieux de ne pas en produire", conclut la directrice du SITCOM.

• A lire aussi. Tri des déchets. "Globalement, les bons gestes sont adoptés" : le SITCOM d'Argentan dresse le bilan de l'été