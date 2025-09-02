Tri des déchets. "Globalement, les bons gestes sont adoptés" : le SITCOM d'Argentan dresse le bilan de l'été

Pour Régis Eude, animateur du Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères d'Argentan (SITCOM), les touristes font partie d'une population "qu'il faut encore toucher", concernant le tri sélectif. "Les Français ont encore du mal avec le tri hors foyer, lorsqu'ils sont en vacances. Chaque année, ce sont près de trois millions de tonnes d'emballages qui partent dans les enfouissements d'ordures ménagères alors qu'ils devraient être triés", confie-t-il.

Un travail avec les établissements du tourisme

Cette année, le SITCOM d'Argentan a décidé de travailler directement avec les établissements qui accueillent des touristes. "On leur a proposé de mettre des guides de tri en plusieurs langues, détaille Régis Eude. Souvent, les sacs-poubelle de gîtes n'étaient pas collectés par nos agents, poursuit l'animateur, avant d'expliquer que les sacs sont désormais translucides pour permettre aux agents d'en vérifier le contenu. Si le sac contient des déchets recyclables, il n'est pas ramassé", confie-t-il.

• A lire aussi. Argentan. Les sacs-poubelle noirs ne seront bientôt plus collectés

Selon le SITCOM, le tonnage des ordures ménagères n'a pas spécialement augmenté au cours des deux derniers mois. "Il y a un petit relâchement pendant l'été mais globalement, les bons gestes sont adoptés", sourit Régis Eude.