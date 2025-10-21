Près de Caen. Incendie dans le groupe scolaire "Les Drakkars" : cinq véhicules déployés

Il était 11h07 quand les pompiers du Centre de secours principal de Caen-Ifs (CSPCI) ont commencé à intervenir pour un incendie à Cormelles-le-Royal (Calvados). Le responsable du groupe scolaire "Les Drakkars" avait constaté un départ de feu au sein du réfectoire. La situation a vite été maîtrisée, et les cinq habitants déplacés ont pu regagner leurs logements après le sinistre.

18 sapeurs-pompiers mobilisés

Trois véhicules d'incendie et un véhicule de commandement ont été déployés pour maîtriser au mieux l'incendie. Un véhicule de secours à la personne était également présent sur place, ainsi que 18 sapeurs-pompiers. Le réfectoire de 50m2 devra subir des travaux avant de pouvoir accueillir de nouveau les élèves.