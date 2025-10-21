Bolbec. Après l'incendie de leur maison, ils ont tout perdu : un appel à la générosité

C'est un vrai coup dur pour ce couple et leur petite fille de trois mois. Samedi 18 octobre dans la soirée, leur maison a été détruite par les flammes à Bolbec. La famille est actuellement relogée par des proches.
"Nous avons tout perdu"
Très rapidement le couple a lancé une cagnotte Leetchi. "La maison est complètement ravagée par les flammes. Nous avons tout perdu, notre toit, notre chienne Aska, tous nos effets personnels, tous nos souvenirs, toute notre vie", explique Priscilla Trotel, la maman, qui a été sapeur-pompier volontaire pendant 15 ans. Un appel à la générosité qui a été relayé par la ville de Bolbec sur ses réseaux sociaux. "Dans l'esprit de solidarité qui caractérise notre commune, nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à apporter leur soutien à la famille."
Repartir de zéro
Les besoins de la famille sont énormes. Rien n'a pu être sauvé dans la maison. "Il faut repartir de zéro, tout racheter en urgence pour le bébé, des produits de première nécessité, d'hygiène, des meubles et des vivres."
