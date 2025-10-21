Rouen. Avec l'exposition Playmobil, l'imagination n'a pas de limites !

Sandrine Halleur, présidente de l'association Playmoclub de Normandie, se réjouit d'accueillir de nouveaux venus : "Nous leur laissons carte blanche pour créer leurs dioramas. Tous sont réunis par une même passion, qui transcende les générations. Le plus jeune créateur a 9 ans, et le plus âgé 62 ans." Les dioramas seront à voir du 22 au 26 octobre à la Halle aux toiles de Rouen. Certains peuvent couvrir jusqu'à 12m2 et s'inspirent de thèmes préexistants dans l'univers Playmobil ou développent des thèmes tout à fait inédits : "Nous aurons par exemple le plaisir de découvrir un diorama inspiré du film Astérix, mission Cléopâtre, ou de la comédie musicale Les 10 Commandements et même un diorama historique sur la guerre du Péloponnèse." En marge de ces mises en scène, comme à l'accoutumée, on retrouve des stands de ventes de pièces détachées d'occasion ou de figurines neuves mais aussi des espaces de jeux pour les plus petits.

Les Vikings en version Playmobil : exemple de diorama passé inspiré par l'Histoire. Cette année ce sera une grande fresque épique sur la guerre du Péloponnèse. - Elodie Laval

Fête de village et transhumance : cette scène évoque les traditions de nos campagnes. - Elodie Laval

Pratique. 10-18h sauf le 26 : de 10 à 17h. 2€, gratuit pour les moins de 5 ans.