Rouen. "Des dioramas uniques et monumentaux" : les Playmobil investissent la Halle aux toiles

Favoriser l'imaginaire des joueurs, c'est bien le but des Playmobil, ces jouets qui ont fait rêver des générations d'enfants. Le Playmo Club de Rouen applique le slogan à la lettre avec son festival organisé à la Halle aux Toiles. Sandrine Halleur, présidente de l'association, en parle.

Y a-t-il des nouveautés cette année ?

"Nous proposons toujours de nouvelles mises en scène dont les sujets sont très variés. Il y a des reconstitutions historiques, des dioramas inspirés de l'univers fantasy, des mangas ou encore de la vie quotidienne. Pour cette 8e édition, 11 dioramas sont à découvrir. Certains sont monumentaux et tous sont uniques et truffés de détails. On découvrira par exemple une mise en scène des Misérables de Victor Hugo ou l'univers viking. Il y aura aussi un espace où des Playmobil géants seront installés. Dans l'espace pour les enfants, on pourra jouer avec un jeu de l'oie ou sur un terrain de foot Playmobil. Il y aura aussi une tombola qui permettra de gagner de nombreux lots."

Qui sont ces passionnés de Playmobil qui organisent l'événement ?

"Mon mari et moi avons fondé l'association il y a une dizaine d'années. J'avais beaucoup joué avec mon fils quand il était enfant et je m'étais prise de passion pour cet univers. Nous avons compris que notre passion était partagée ! C'est ainsi qu'aujourd'hui l'association rassemble 25 membres. Certains viennent de loin, de la Somme ou de la Sarthe. Nos plus jeunes membres ont 7 et 8 ans et ils participent aussi à la création des dioramas. Le festival Playmobil de Rouen est notre plus gros événement à l'année, mais nous organisons aussi des expositions un peu partout en Normandie : à Dieppe, à Pont-l'Evêque ou encore à Fontaine-la-Mallet."

Peut-on repartir avec des Playmobil ?

"Nous vendons des pièces détachées, des Playmobil d'occasion ou neufs, mais aussi des objets dérivés comme des boucles d'oreilles Playmobil ou des personnages créés uniquement avec des pièces Playmobil comme The Witcher, les Blues Brothers ou Harry Potter : des pièces uniques ! Il y a de quoi satisfaire les collectionneurs."

Pratique. 23-27 octobre, 10h-18h du mercredi au samedi, 10h-17h le dimanche. Halle aux toiles. Tarifs : jusqu'à 2€.