Rouen. Tout à 5€ : une friperie géante itinérante débarque à la Halle aux toiles

Une friperie géante et éphémère s'installe à la Halle aux toiles de Rouen, samedi 8 et dimanche 9 février. Des milliers d'articles de seconde main, vêtements, accessoires, maroquinerie et bijoux, seront vendus au tarif de 5€. "On y retrouve tous les styles, toutes les tailles, tout est trié et catégorisé pour donner une belle image à la seconde main", insiste Anaïs Couturier, la Rouennaise fondatrice et gérante d'Adjace Paris, l'entreprise qui organise ces événements éphémères dans toute la France.

Une démarche écologique

Elle est tombée dans la passion de la fripe à l'âge de 16 ans. "Je consomme de la seconde main depuis toute petite. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres facteurs qui font que cela fonctionne, avec la prise de conscience écologique ou les prix qui augmentent." Et la jeune entrepreneuse de 21 ans tient à cet aspect écologique de la fripe. Les vêtements sont rachetés à une association qui les collecte à Brestot, à 30 minutes de Rouen. Ils sont ensuite triés. "Ce qui n'est pas en état est donné à des ateliers de couture et le reste est vendu. Tout est trié et récolté en Normandie", insiste Anaïs Couturier. Car la seconde main n'est pas toujours verte. "Parfois, les friperies achètent sur le continent africain des vêtements qui viennent de France et qui ont fait l'aller-retour, ce qui est terrible."

Sur l'événement rouennais, 700m2 seront consacrés à cette friperie éphémère avec, pour la première fois, un petit coin pour les enfants avec des vêtements dès 1€. Un espace restauration est aussi prévu ainsi qu'un espace tatouage avec deux artistes rouennaises.

Pratique. Samedi 8 et dimanche 9 février de 11h à 19h à la Halle aux toiles de Rouen.