Insolite. Candlelight : l'expérience immersive prend ses quartiers à Rouen

Les concerts candlelight sont devenus en quelque temps un vrai phénomène de mode. Léa Fesard, chargée de diffusion du projet, nous explique cet engouement.

Quel est l'intérêt de cette formule ?

"Ce concept a été imaginé par la société madrilène Fever en 2019. Ces concerts sont donnés dans des salles uniquement illuminées par la lueur des bougies. Le but est de rendre accessible et attractif un programme classique au jeune public et de proposer une expérience immersive par le biais de cette mise en scène. La formule, qui a essaimé dans plus de 100 villes à travers le monde, s'est développée et propose aussi dorénavant des programmes plus contemporains, adaptés pour des instruments classique-piano ou quatuor à cordes."

Quel programme avez-vous choisi ?

"A Rouen, on pourra écouter du piano romantique mais aussi Coldplay, les musiques de film d'Hans Zimmer ou Queen. Chaque soir, deux concerts sont proposés, l'un à 19h et l'autre à 21h, pour deux ambiances différentes. Pour ces deux soirées candlelight, nous avons opté pour le piano. Le 14, les spectateurs entendront l'artiste Michelle Lynne, d'origine canadienne, et le 15 février un couple de pianistes originaires d'Espagne : le duo Ikigai."

Comment la formule s'adapte-t-elle

au lieu ?

"Nous avons investi la Halle aux toiles à Rouen depuis fin novembre et déjà neuf concerts y ont été donnés. Cette salle sera notre ancrage à Rouen. Bien sûr, chaque scénographie est adaptée au lieu. Nous privilégions les scènes centrales pour favoriser l'immersion quand cela est possible mais vu la configuration de la Halle aux toiles, il était nécessaire de conserver une scène frontale. La scène est rehaussée pour une meilleure visibilité et elle est habillée de milliers de lumières avec des chandeliers et d'autres supports, mais la salle aussi est métamorphosée ! 5 000 à 10 000 bougies leds sont installées par spectacle. Alors, pour la Halle aux toiles, dont la jauge approche les 400 places, il nous faut environ trois heures de montage."

Pratique. Mercredi 14 et jeudi 15 février, 19h et 21h, Halle aux toiles à Rouen. 24 à 54€. feverup.com