Fêtes. Une ambiance enchanteresse au marché de Noël de Rouen

Le marché de Noël de Rouen est de retour pour sa 16e édition sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame jusqu'au 24 décembre. Cette année, un carrousel a été installé entre les 58 chalets blancs.

Des nouveautés à découvrir ?

Parmi les nouveaux arrivants, on retrouve notamment l'enseigne rouennaise HDI parfum d'équivalence, dont la boutique est située au 120 rue des Bons-Enfants. Pour son gérant Brandon Vadeleau, c'est l'occasion "de nous faire connaître davantage pour que les clients reviennent dans notre boutique". Sur son stand, on retrouve des diffuseurs de parfum, des parfums en coffret, des bougies etc. Quelques pas plus loin, Manon Méranger tient un stand de lampes féeriques. "Ce sont des lampes faites main en argile de kaolin. Je vends aussi des lampes photophores et des petits carrousels", indique celle qui représente l'entreprise vendéenne SOS Totem diffusion.

Au pied de la cathédrale, le stand de l'entreprise SOS Totem diffusion est spécialiste des lampes. On retrouve celles en forme d'ours, de théière ou encore en forme de champignon et également en forme de lune.

Place de la Calende, jusqu'au 24 décembre, six chalets permettent à des créateurs normands de présenter chaque semaine leur création. Du 30 novembre au 23 décembre, les enfants pourront déposer leur liste de cadeaux au père Noël à cet endroit et s'y faire photographier avec lui dans sa maison. Celle-ci sera ouverte les mercredis, samedis et dimanches et le lundi 23 décembre.

On peut acheter des décorations pour son sapin de Noël faites main par Léa Bénard, créatrice de La bénarde débrouillarde. Elle réalise ses créations en tant qu'autoentrepreneure à Saint-Martin-du-Vivier, près de Rouen.

Le carrousel est de retour sur le marché de Noël. Lui qui se situe habituellement derrière la cathédrale, place de la Calende, s'est installé juste devant l'édifice. Pour cette édition, le chalet du père Noël a pris sa place.

Qui dit marché de Noël dit nougat bien sûr. Et ce n'est pas n'importe lequel car celui-ci vient de Montélimar. Il y en a pour tous les goûts : au caramel au beurre salé, à la noisette, aux amandes, à la pistache etc.