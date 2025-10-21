En ce moment Je reste là Gaëtan ROUSSEL
Télévision. Un fakir manchois dans "La France a un incroyable talent"

Culture. Le Cherbourgeois Herwan Legaillard proposera un numéro de fakir aérien à la télévision dans l'émission "La France à un incroyable talent", ce mardi 21 octobre sur M6.

Publié le 21/10/2025 à 10h09 - Par Thierry Valoi
Herwan Legaillard propose un numéro de fakir aérien. - Julien THEUIL / M6

C'est un fakir aérien !

Le Cherbourgeois Herwan Legaillard participe à la nouvelle saison de La France a un incroyable talent, ce mardi 21 octobre sur M6. Il proposera un impressionnant numéro d'avaleur de sabre doublé d'une performance aérienne.

L'artiste a 35 ans, il a fait ses débuts à l'école du cirque de Cherbourg avant de persévérer dans les arts circassiens, entre danse, contorsion, équilibre. Il a déjà brillé aux Etats-Unis dans America's Got Talent, l'équivalent outre-Atlantique de l'émission française.

L'artiste a voulu remettre à l'honneur une discipline dangereuse peu courante mais qui était beaucoup pratiquée il y a de nombreuses années sur les pistes aux étoiles.

Herwan Legaillard

Sa prestation, très impressionnante, est à voir ce soir sur M6.

Une autre manchoise, Jayde, a réalisé un numéro de chant la semaine dernière. Elle est sûre de poursuivre l'aventure.

