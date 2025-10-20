Insolite. A l'université de Caen, le "parler normand"retrouve sa voix

Ils sont étudiants, chercheurs ou jeunes retraités. Lundi 20 octobre, 63 passionnés de la culture normande ont reçu leur titre, lors de la remise du Diplôme universitaire d'études normandes (DUEN) à l'université de Caen. Une formation unique en son genre "mêlant histoire, droit coutumier et dialecte normand, qui connaît un bel engouement depuis sa relance à l'initiative de la Région Normandie", explique Lamri Adoui, président de l'Université de Caen.
Une promotion intergénérationnelle
Pendant un mois, les participants ont suivi environ 80 heures d'enseignement autour de la culture, de la langue et des traditions normandes. Quinze étudiants ont suivi le diplôme complet, tandis que 48 agents ou élus de la Région ont obtenu une attestation de sensibilisation à la culture normande après avoir assisté à la moitié du programme.
Le DUEN rassemble des profils très variés : étudiants, actifs, retraités… "C'est une promotion intergénérationnelle, confie Lamri Adoui, certains y voient un complément de formation, d'autres un retour aux racines." C'est le cas de Nadine Patrick, future retraitée, qui se prépare à devenir conteuse de légendes normandes : "Je voulais avoir une base solide en histoire, en droit et en dialecte pour raconter avec justesse. J'ai entendu le patois toute ma vie, je le comprends, je le parle un peu, et cette formation me permet de mieux le transmettre." Plus jeune, Zoé Leriche, originaire de Cherbourg et diplômée d'un master 2 en Histoire médiévale, a trouvé un prolongement à ses études : "Je me prépare à l'agrégation d'Histoire, et cette formation m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la Normandie. Les cours de linguistique m'ont particulièrement plu."
Plusieurs débouchés
Quels sont les débouchés du Diplôme universitaire d'études normandes (DUEN) ?
Ce cursus, jeune de trois ans, attire chaque année davantage d'étudiants passionnés par la langue et la culture de la région. "Nous avons de plus en plus de demandes. L'an prochain marquera la quatrième édition de cette formation, qui permet de préserver, valoriser et diffuser le parler normand", souligne Lamri Adoui, le directeur de l'Université.
Que deviennent les diplômés ?
Beaucoup mettent leurs nouvelles compétences au service de leur métier. Certains travaillent dans la médiation culturelle, d'autres dans la valorisation du patrimoine normand, qu'il s'agisse de musées, d'associations ou de collectivités locales. D'autres ont simplement suivi la formation pour leur culture personnelle.
La promotion 2025 compte aussi deux étudiants inscrits en master de sciences du langage. "Leur parcours ouvre la voie à des travaux de recherche linguistique", explique Lamri Adoui, notamment autour du patois normand, longtemps menacé de disparition mais désormais ravivé par une génération de chercheurs et de passionnés.
