Insolite. A l'université de Caen, le "parler normand"retrouve sa voix

Ils sont étudiants, chercheurs ou jeunes retraités. Lundi 20 octobre, 63 passionnés de la culture normande ont reçu leur titre, lors de la remise du Diplôme universitaire d'études normandes (DUEN) à l'université de Caen. Une formation unique en son genre "mêlant histoire, droit coutumier et dialecte normand, qui connaît un bel engouement depuis sa relance à l'initiative de la Région Normandie", explique Lamri Adoui, président de l'Université de Caen.

Une promotion intergénérationnelle

Pendant un mois, les participants ont suivi environ 80 heures d'enseignement autour de la culture, de la langue et des traditions normandes. Quinze étudiants ont suivi le diplôme complet, tandis que 48 agents ou élus de la Région ont obtenu une attestation de sensibilisation à la culture normande après avoir assisté à la moitié du programme.

Le DUEN rassemble des profils très variés : étudiants, actifs, retraités… "C'est une promotion intergénérationnelle, confie Lamri Adoui, certains y voient un complément de formation, d'autres un retour aux racines." C'est le cas de Nadine Patrick, future retraitée, qui se prépare à devenir conteuse de légendes normandes : "Je voulais avoir une base solide en histoire, en droit et en dialecte pour raconter avec justesse. J'ai entendu le patois toute ma vie, je le comprends, je le parle un peu, et cette formation me permet de mieux le transmettre." Plus jeune, Zoé Leriche, originaire de Cherbourg et diplômée d'un master 2 en Histoire médiévale, a trouvé un prolongement à ses études : "Je me prépare à l'agrégation d'Histoire, et cette formation m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la Normandie. Les cours de linguistique m'ont particulièrement plu."