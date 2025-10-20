Près de Caen. Les décorations de Noël déjà en place dans les rayons des magasins

Les vacances d'automne viennent à peine de débuter, et déjà les enseignes sortent leurs décorations de Noël. Au Botanic de Louvigny, le Village de Noël s'impose comme un rendez-vous incontournable.

La magie de Noël mais aussi de l'hiver

"Dès l'ouverture, le 10 octobre dernier, le succès a été immédiat", souligne Camille Cavory, vendeuse au Village de Noël. "Nous avons lancé une offre promotionnelle sur les produits des années précédentes, ce qui a suscité de nombreux achats. Certains clients viennent aussi chasser de belles pièces pour leur crèche." Dans les rayons, une cliente s'empresse de choisir son calendrier de l'avent de thés et tisanes, qu'elle sait très demandé. Un autre fait le tour avec sa fille pour vivre un moment de magie de Noël avant qu'il n'y ait trop de monde.

Au-delà des décorations, "l'envie de réchauffer son intérieur se fait sentir", ajoute Camille Cavory. Plaids, chaussons et bougies figurent parmi les produits les plus recherchés en ce mois d'octobre. Selon la vendeuse, cette installation anticipée permet également aux familles d'étaler leurs dépenses avant les fêtes de fin d'année.